奥野壮、大先輩に囲まれて恐縮 唐沢寿明、芦田愛菜らの中で「芸歴が1番浅くて」
俳優の奥野壮が22日、都内で行われた映画『ミステリー・アリーナ』（5月22日公開）の完成披露試写会に登壇した。
100億円の賞金を懸けて挑む前代未聞の推理ショー「ミステリー・アリーナ」を舞台にしたミステリーエンターテインメントだ。華やかなテレビ番組としてスタートしたショーが、次第に“解けなければ消される”という不穏なルールを帯び、参加者たちの思惑が交錯する予測不能の物語が展開される。
データ分析のシン人類・仏滅（ぶつめつ）役を奥野が演じる。本作での注目ポイントを問われると奥野は「各々のキャラクターに回答権が回って回答席で1人ずつお芝居をするシーンがあるんです。僕は、この中で芸歴が1番浅くて。大先輩に囲まれながら1人で中央に立ってお芝居をするのに緊張してました。回答シーンが印象的です。かんだりしたら『すみません…』と」と恐縮するシーンの連続だったことを懐かしんでいた。
2016年のミステリーランキングを席巻し、“映像化不可能”とも言われたミステリー作家・深水黎一郎の小説が原作。緻密なロジックと大胆なトリックで読者を魅了してきた小説が、鬼才・堤幸彦監督と唐沢寿明のタッグで“映像化”される。
イベントには、そのほか、唐沢寿明、芦田愛菜、三浦透子、トリンドル玲奈、野間口徹、玉山鉄二、浅野ゆう子、堤幸彦監督、原作の深水黎一郎氏も参加した。
100億円の賞金を懸けて挑む前代未聞の推理ショー「ミステリー・アリーナ」を舞台にしたミステリーエンターテインメントだ。華やかなテレビ番組としてスタートしたショーが、次第に“解けなければ消される”という不穏なルールを帯び、参加者たちの思惑が交錯する予測不能の物語が展開される。
2016年のミステリーランキングを席巻し、“映像化不可能”とも言われたミステリー作家・深水黎一郎の小説が原作。緻密なロジックと大胆なトリックで読者を魅了してきた小説が、鬼才・堤幸彦監督と唐沢寿明のタッグで“映像化”される。
イベントには、そのほか、唐沢寿明、芦田愛菜、三浦透子、トリンドル玲奈、野間口徹、玉山鉄二、浅野ゆう子、堤幸彦監督、原作の深水黎一郎氏も参加した。