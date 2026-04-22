ニューストップ > スポーツニュース > 野球ニュース > 【広島】小園海斗が途中交代…３回に右手付近に死球受ける プレー続… 【広島】小園海斗が途中交代…３回に右手付近に死球受ける プレー続けるも５回守備からベンチに退く 【広島】小園海斗が途中交代…３回に右手付近に死球受ける プレー続けるも５回守備からベンチに退く 2026年4月22日 19時38分 スポーツ報知 リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 ◆ＪＥＲＡセ・リーグ 広島―ヤクルト（２２日・マツダスタジアム） 広島の小園海斗内野手が途中交代した。３回の第２打席で右手付近に死球を受けた。いったんベンチに下がった後、プレーを続けていたが、５回の守備から退いた。 ３月のＷＢＣにもチームから唯一出場した看板選手。試合前まで打率１割４分３厘と苦しんでいたが、この日は初回２死の第１打席で中前打を放っていた。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【写真】侍カープ戦士の奥さんが「爆美女」ギャル軍団で観戦！ 【スコアボード】広島―ヤクルト 【広島】４回に４戦ぶり先制 秋山翔吾が適時打→今季初スタメンの野間峻祥が犠飛 ベテラン２人が頼もしい働き