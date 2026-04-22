2児の母・木下優樹菜、“大好評”手作り弁当公開「ボリューム満点」「アイデア参考になる」と反響
【モデルプレス＝2026/04/22】元タレントの木下優樹菜が4月22日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作り弁当の写真を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】芸人の30代元妻「アイデア参考になる」“大好評”手作り弁当
木下は「fish fri」「朝一本ずつ食べさせたら おいしくて 大好評」とつづり、弁当の写真を公開。フィッシュフライやきゅうりとハムのサンドイッチが詰められたボリューミーな弁当を披露している。
この投稿には「美味しそう」「ボリューム満点」「食べ応えありそう」「アイデア参考になる」「彩りもいい」「真似したい」などの反響が寄せられている。
木下は、お笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史と2010年に結婚。2012年に莉々菜さんを、2015年に茉叶菜さんを出産した。2019年に藤本と離婚し、現在はシングルマザーとして子育てをしている。（modelpress編集部）
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【写真】芸人の30代元妻「アイデア参考になる」“大好評”手作り弁当
◆木下優樹菜、大好評の手作り弁当を紹介
木下は「fish fri」「朝一本ずつ食べさせたら おいしくて 大好評」とつづり、弁当の写真を公開。フィッシュフライやきゅうりとハムのサンドイッチが詰められたボリューミーな弁当を披露している。
◆木下優樹菜の投稿に反響
この投稿には「美味しそう」「ボリューム満点」「食べ応えありそう」「アイデア参考になる」「彩りもいい」「真似したい」などの反響が寄せられている。
木下は、お笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史と2010年に結婚。2012年に莉々菜さんを、2015年に茉叶菜さんを出産した。2019年に藤本と離婚し、現在はシングルマザーとして子育てをしている。（modelpress編集部）
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