◇プロ野球 セ・リーグ 巨人−中日(22日、前橋)

中日が2回に4点を失う苦しい展開となりました。

先発マウンドを託されたのは、ドラフト2位ルーキーの櫻井頼之介投手。初回から0アウト2、3塁のピンチを背負いますが、無失点に切り抜ける、粘りの立ち上がり。

しかし2回は、四球と竹丸和幸投手のヒットで1アウト1、3塁とされると、巨人1番の佐々木俊輔選手にタイムリーを許し失点。さらに2アウト1、3塁から、3番石塚裕惺選手にはライトフェンス直撃の2点タイムリー3塁打。続く4番ダルベック選手の内野フライを捕球できずタイムリーエラー。守備も乱れ大きなビハインドを背負っています。

4回の攻撃では巨人先発の竹丸投手からチャンス。ノーアウトから4番細川成也選手、5番鵜飼航丞選手の連打で1、2塁とするも、後続の6番阿部寿樹選手、7番ボスラー選手、代打・辻本倫太郎選手が凡退。打線は4回まで竹丸投手に9三振を喫しています。

開幕から4勝16敗と大きく負け越す中日。挙げた4勝はすべて先制した試合での勝利で、ここまで逆転勝利は0回。この試合負けると勝率が2割を切ります。