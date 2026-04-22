トヨタが、実証実験都市｢ウーブン･シティ｣で新たな技術を紹介。豊田章男会長のAIも登場です。

【写真を見る】本人そっくり!? “豊田章男AI” 約7年分の発言を学習… トヨタの実証実験都市｢ウーブン･シティ｣の最新技術 工場の面影残した技術開発拠点

（ウーブン･バイ･トヨタ･豊田大輔SVP）

｢この地ではAIを活用しながら新たな価値を生み出す。ここには未来をつくる余白があります｣



静岡県裾野市の｢ウーブン･シティ｣。去年9月に始動し、トヨタの従業員や家族約100人が住む実証実験都市です。22日に私たちが案内されたのは…

（平野菫記者）

｢こちらがウーブン･シティの技術開発拠点となる場所です。こちらは以前、トヨタ自動車の工場があった場所で、柱や屋根、そして、安全第一という看板は当時のまま残されています｣



プレス工場だった時代の面影を残しながら、AIを使った最新技術の開発が進められています。

AIがドライバーの性格･体調を分析してコミュニケーション

ドライバーの表情や筋肉の動かし方、それに瞬きの回数をカメラで読み取るシステムも…



（AI）

｢この先、交通量が多いため、後ほどご案内します｣

（ウーブン･バイ･トヨタ･加来航さん）

｢この先（ドライバーへの）負荷が上がると分かったので、AIエージェントはあえてコミュニケーションを控えた｣



ブレーキの回数などからAIが性格を分析し、その日のドライバーの体調も加味して、話しかける回数やタイミングを調整します。



（ウーブン･バイ･トヨタ･加来航さん）

｢人を理解するインフラの実装が今後社会で進めば、交通事故ゼロに向かって、一歩一歩進んでいける｣

約7年分の発言を学習 ｢豊田章男AI｣って？

そして、こんなAIも…



（平野記者）

｢こちらのブースには豊田章男AIと書いています｣

豊田章男会長の約7年分の発言を学習させた｢豊田章男AI｣です！さっそく記者が質問してみると…



（平野記者）

｢ウーブンシティは今後どうなりますか?｣



（豊田章男AI）

｢こんにちは。ウーブンシティはね、完成形を見せる町じゃなくて、ずっと進化し続ける、未来のためのテストコースなんですよ｣

｢豊田章男AI｣ 部長や課長クラスがすでに活用

豊田章男会長の長男で、ウーブン･シティを指揮する豊田大輔さんは…



（ウーブン･バイ･トヨタ･豊田大輔SVP）

｢本人が話しているのと近い。もし本人が成長していなければ、ほとんど一緒だと思う｣



この｢豊田章男AI｣、トヨタ自動車では、部長や課長クラスがすでに社内での活用を始めています。