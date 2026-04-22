23日は西〜東日本で広く雨。これからの天気をフカボリしてお伝えします。

■西日本〜東日本で本降り 関東も夜は雨風強まる恐れ

23日（木）は、前線を伴った低気圧が太平洋沿岸を進むため、西日本や東日本の広い範囲で雨が降るでしょう。九州や四国では警報級の大雨となる恐れがあり、特に鹿児島県では朝にかけて非常に激しい雨が降る恐れがあります。落雷や竜巻などの突風にもご注意ください。関東も昼頃から雨が降り出す所が多く、夜は沿岸部を中心に風も強まり横殴りの雨となりそうです。北日本は日差しが届く所が多いですが、北海道は変わりやすい天気で、にわか雨に注意が必要です。

■雨で気温上がらず 久しぶりの20℃未満も

雨が降る影響で朝の冷え込みは弱く、西日本や東日本では最低気温が二桁の所が多いでしょう。ただ、日中はあまり気温が上がらず、最高気温が20℃に届かない所も多いでしょう。東京は6日ぶり、名古屋は8日ぶり、大阪は14日ぶりに20℃未満の気温となりそうです。薄手のニットを着たり、カーディガンを羽織るなどしたりして、昼間も暖かくしてお過ごしください。

■金曜は天気回復 土日は晴れて過ごしやすい陽気に

24日（金）は天気が回復し、晴れるところが多くなりそうです。北海道には寒気が流れ込んで、内陸を中心に雪の降る可能性があります。札幌の最高気温も9℃の予想で、先月27日（金）以来の、一桁台の気温が予想されています。25日（土）は、広い範囲でお出かけ日和となるでしょう。気温も平年並みの所が多く、春らしく過ごしやすい陽気となりそうです。26日（日）は西日本の太平洋側を中心に雨が降りますが、北日本や東日本は晴れる所が多くなりそうです。

■梅雨の降水量は平年並みも 大雨への備えは万全に

21日（火）に発表された3か月予報によると、5月〜7月の降水量は、全国的に「ほぼ平年並み」の予想です。沖縄の平年の梅雨入りは5月10日（日）頃で、大型連休があけると、いよいよ雨のシーズンが始まります。今年から新たな防災気象情報の運用も始まり、警報や注意報の情報名にもレベルが付記されるようになります。ハザードマップで危険な場所を確認し、どのレベルで避難を開始するかなど、タイミングについても家族で話し合っておきましょう。梅雨が始まる前に、大雨への備えをしておくことが大切です。