乃木坂46海邉朱莉、6期生連載で“彼女感”満載グラビア テーマは「余韻」
アイドルグループ・乃木坂46の海邉朱莉が、28日発売のエンタメ誌『B.L.T.2026年6月号』（東京ニュース通信社）に登場する。
【アザーカット】これぞ透明感…！彼女感たっぷりな海邉朱莉
乃木坂46・6期生連載「グラビア向上委員会〜gravure a la mode〜」では、毎号異なるテーマでメンバーの新たな魅力を引き出していく。今回海邉は、「余韻」をテーマに撮影した。
“彼女と確かにその時間を過ごした記憶”を想起させるような世界観の中で、ベッドに寝転ぶ姿や本を読むひとときなど、穏やかでやわらかな空気感を丁寧に切り取った。何気ない瞬間の積み重ねが、静かに心に残るグラビアとなっている。
なお、表紙＆巻頭は櫻坂46の山下瞳月が務める。
【アザーカット】これぞ透明感…！彼女感たっぷりな海邉朱莉
乃木坂46・6期生連載「グラビア向上委員会〜gravure a la mode〜」では、毎号異なるテーマでメンバーの新たな魅力を引き出していく。今回海邉は、「余韻」をテーマに撮影した。
“彼女と確かにその時間を過ごした記憶”を想起させるような世界観の中で、ベッドに寝転ぶ姿や本を読むひとときなど、穏やかでやわらかな空気感を丁寧に切り取った。何気ない瞬間の積み重ねが、静かに心に残るグラビアとなっている。
なお、表紙＆巻頭は櫻坂46の山下瞳月が務める。