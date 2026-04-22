22日15時、外資系生命保険大手のプルデンシャル生命保険は会見を開き、記者からの質問に答えた。

【映像】記者に「ホールディングってなんなんだ？」と言われた瞬間（実際の様子）

プルデンシャル生命保険は、元社員らによる顧客からの金銭詐取問題をめぐって実施してきた新規契約の自粛期間をさらに180日延長すること、さらに新たな被害相談が（ジブラルタ生命も含めた）グループ全体で約700件となったことも明らかにしている。

得丸博充社長兼CEOは冒頭、「信頼の根幹を揺るがす事態を招いた」として謝罪し、組織構造や報酬制度の抜本的な見直しを表明した。同社は再発防止に向け、新規契約実績に偏っていた評価を改め、基本保証給の導入や保全・アフターサービスへの評価を軸とした新報酬制度の骨子を策定している。また、持株会社のプルデンシャル・ホールディング・オブ・ジャパンから新たに副社長2名と常務1名を迎え、ガバナンス体制の強化を図るとしている。

会見では記者がプルデンシャル・ホールディング・オブ・ジャパンの役員が責任をとっていないとして「いったいホールディングってなんなんだ？ 米国本社の隠れ蓑なのかというぐらいにしか見えないですよ。そんなんで日本で信頼回復なんかできませんよ。（プルデンシャル・ホールディング・オブ・ジャパン 取締役最高執行責任者）吉田（悟）さんはCOOなんだから、ホールディングの責任、COOとして今まで何をやってきて、これから何をやるのか？」と質問。

これに吉田取締役は「今日発表した中で、ジブラルタ（生命）の方でもお申し出があったということですけれども、このようにグループ会社で複数の不適切な事象が発生していることについては、持株会社として極めて重く受け止めております。ガバナンスや管理監督の責任は一義的には持株会社にあると考えています」と話したところで先ほどの記者が「一義的にってどういう意味ですか？」とカットイン。

吉田取締役はこれに「私たちに責任があるということです」と回答。

吉田取締役は続けて「今回の一連の事象は、個別の会社の問題にとどまらず、グループ全体の管理監督のあり方、ビジネスモデル、組織運営に内在していた課題が十分に是正されてこなかったことが実際起きたと認識しています。その反省に立ち、持株会社としては、これまで子会社に任せきりになっていた部分を改め、経営や業務運営の重要な事項について、より前面に立って関与し、監督する体制を見直していきます。経営者に対する責任の話については特別調査委員会で調査した結果を待ちたいと考えております」と答えた。

記者「今までできなかったけど、これから急にできるようになると3人とも言っているわけ？」

記者はこの回答に納得がいかない様子で「いや、私はホールディングの責任を問うているわけですよ。先ほどあなたは『一義的にホールディングに責任がある』と言ったわけでしょ。そこにぶら下がっている会社でこうやって不祥事が起きて、ホールディングの責任を聞いているわけです。すでにプルデンシャル生命の社長は辞めているじゃないですか。そういう意味では、どういう責任を考えているのか。全く説明になっていないように思うんだけど。（プルデンシャル・ホールディング・オブ・ジャパンから異動し、プルデンシャル生命の新たに副社長に就任する）秋山泰宏さん、林邦良さんもね、やっぱり責任あるんじゃないですか？ （今回の体制変更で）プルデンシャルに行くのは構わないけど、その部分（責任）がなくて、ホールディングの人がやってきて、これだけひどい状況になっている現場が立ち直ると、あなたCOOで思いますか？」と迫った。

吉田取締役は「今回のプルデンシャル生命の改革は得丸（社長）を中心にしっかりと立て直しができると私は信じております。特別調査委員会の調査では、持株会社の経営責任についてもしっかり調査していただくことになると考えております」と答えた。

記者はさらに「外部から（取締役を）入れる必要はないという認識なんですね？自分たちでできるとおっしゃっているのね？ 今までできなかったけど、これから急にできるようになると3人とも言っているわけ？ 要するに、（ホールディングは）アメリカ法人との関係の中間持株会社ですからね。だけど、基本的に責任取る気ないのかね？ それはどうなんですかね？」と聞いた。

新たにプルデンシャル生命の副社長に就任する秋山泰宏氏は「持株会社の体制として不足していた部分で、それが子会社の経営にもたらした影響については、特別調査委員会の方から示唆される部分もあろうかとは思います。ご指摘のようなところにつきましては、私も2017年から持株会社におりましたので、管理監督という中で、部門間でばらつきがあった部分はあると思います。得丸（社長）が先ほどプルデンシャル生命の課題として『サイロ化していた』『部門間の中で包括的な議論が不足していた』というところは持株（会社）の中でも否定できないと思います。そこの部分に私も8年間、役員としておりましたので、個人として反省するべき部分はきちんと振り返って反省した上で、プルデンシャル生命の役割の中で改革・再生に向けて全力で取り組んでいきたい」と答えた。

新たにプルデンシャル生命の副社長に就任する林邦良氏は「私も秋山と同様に、ホールディングで役員をしていた3年弱の間を振り返ってできたことはなかったかと言われると、もう少しあったような気もしております。そこの責任はきちんと感じて、それをプルデンシャル生命、子会社のところで実際に貢献することによって、ホールディングにいた時にやるべきだったけどやれなかったことを実践していきたいと思っております」と答えた。

得丸社長は「少し補足をさせていただきます」として「まず、この3人でこれまでなかなか成し得なかったプルデンシャル生命の抜本的な改革を行いたいと思っています。これからもかなり率直に、定期的に皆さんにその改革の状況をお伝えしたいと思います。何が変わったのか、それが抜本的なものなのか、それがプルデンシャル生命のため、強いて言えばお客様のためになっているのかをしっかりとご説明する機会を設けたいと思います。その中で、この3人では成し得ることができないようであれば、我々はそれは責任を取るべきだと思っていますので、それをしっかりとご確認いただきたいということも、ぜひ合わせてお願いしたいと思います」と述べた。

記者は「3本の矢にじゃあ期待しますんで頑張ってください」と述べて質問を終えた。

プルデンシャル生命は、今後独立した補償委員会を設置し、今年秋までの完了を目指して被害者への対応を最優先に進めていく方針だ。

（ABEMA NEWS）