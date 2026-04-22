くびれが出ない原因は“体側の硬さ”かも？続けるほど“腰まわりが軽くなる”簡単習慣
なぜか腰まわりだけ重たく見える。腰のくびれがなくなってきた。その原因は“体側の硬さ”かもしれません。脇腹が縮こまると、くびれは埋もれ、横から見たシルエットも平坦に。そこで取り入れたいのは、体側をゆるめながら整える【サイドストレッチ】。動きはシンプルですが、続けることで腰まわりの印象が変わっていきます。
【STEP１】姿勢をつくる
床にあぐらで座り、骨盤を立てて背筋を伸ばします。片手を床に添え、反対の腕を天井方向へまっすぐ引き上げましょう。ここでは“上に伸びる感覚”を優先します。
【STEP２】上半身をゆっくり倒して呼吸しながらキープ
伸ばした腕の反対側へ上半身を倒します。ひじを曲げながら、脇腹をじわっと広げるイメージで。体を横に倒すというより、体側を斜め上へ引き伸ばす意識がポイントです。倒した位置で呼吸を止めず、20秒ほどキープします。戻ったら反対側も同様に行いましょう。
▶︎効かせるコツ
深く倒すことよりも、“脇腹に空間をつくる”意識が大切。お尻が浮いてしまうと効果が逃げやすいので、骨盤は床に安定させたまま実践してください。また、腕を軽くしならせるように使うと、体側全体にしっかり伸びを感じやすくなります。
硬くなった体側がゆるむと、動きがスムーズになり、腰まわりのシルエットも軽やかに。くびれを取り戻すには、強く鍛える前に“整える”ことが、遠回りに見えて近道です。ぜひ無理のない範囲で続けてみてください。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※本記事はピラティストレーナー、パーソナルトレーナーなどの一般的な知見を参考に編集部にて構成しています
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