激闘の6戦戦を終えたウルフアロン「誰とやってもこの体勢になったら危ないなというのはありました」「あ、でも…」 笑いを誘いながら見せた優しさ

激闘の6戦戦を終えたウルフアロン「誰とやってもこの体勢になったら危ないなというのはありました」「あ、でも…」 笑いを誘いながら見せた優しさ