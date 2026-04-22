◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人―中日（２２日・前橋）

プロ初勝利をかけて先発した中日のドラフト２位・桜井頼之介投手が、巨人打線に先制を許した。

２回、先頭の平山をストレートの四球で歩かせると、１死二塁から先発のドラフト１位・竹丸にプロ初安打となる中前打を浴びて１死一、三塁に。続く１番・佐々木に１４０キロの変化球を右前に運ばれて先制点を許した。さらに２死一、三塁からプロ初スタメンとなった石塚に右翼フェンス直撃の２点三塁打を浴びた。

なおも２死三塁のピンチでは、不運にも見舞われた。ダルベックが打ち上げた飛球は強風で本塁からマウンド付近へと流され、一塁・阿部、三塁・ボスラーが追いかけたが、誰のグラブにも触れることなくポトリ。記録は捕球を試みた阿部の失策となり、４点目を奪われた。

２１日の同カード（長野）では１―０の７回に味方の失策から逆転を許し、自責０で７回２失点という金丸が敗戦投手となった。今季ワーストの３失策と乱れた前夜から一夜明けたこの日も、守備のミスから失点を喫した。