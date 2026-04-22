Matt「ハマっちゃった」朝晩に使う愛用クレンジングアイテム

Mattさんが、自身のYouTubeチャンネルに『【保存版】初対面で意気投合しまくり！２人のベスコス＆ここでしか聞けない超プライベートすぎる話も！』の動画を投稿。芸人のレインボー・池田直人さんとともにベストコスメなどを紹介してくれました！

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■クレンジング

動画内に登場したのはこちら。

コスメドルチェ/美容液クレンジング コスメドルチェシトラス 2本セット 税込8,480円（編集部調べ）

韓国済州島みかんのエキスとナイアシンアミドをはじめ、61種類の成分と37種類の美容保湿成分でできた洗う美容液クレンジング。

Mattさんはこちらを「これね、ハマっちゃった」「塗った瞬間に泡に変わる」とコメントしながら紹介。

また、「朝の洗顔にも良くて」「番組で紹介されてハマっちゃった」と仕事がきっかけで使用し始めたとも明かしてくれました。

そして、使用感についても「香りがいいの」「朝とか目覚める感じ」「ウォータープルーフとかも全部取れる」「朝も夜も使えるやつで。超おすすめ」と熱弁していました。

■動画もチェック

動画内では今回紹介したアイテム以外にもさまざまなコスメを紹介！是非チェックしてみてくださいね。