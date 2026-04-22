2026年4月23日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年4月23日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
感動を覚える出来事あり。喜びを素直に表すと運気は回復。
周囲への配慮が不足しそう。ペースを合わせる努力が必要に。
財布の中身に神経を使って。無頓着だとピンチを招くかも……。
一気に進展することは期待できない日。地道な努力を怠らないこと。
人を見た目で判断しないで。貴重な出会いを逃すかも。
考えをことごとく覆されそう。カッとならず冷静に対処しよう。
運気は低め。自分の都合だけを考えていないか要チェック！
心が硬直気味。日常から離れ、自然に触れてリフレッシュして。
楽しいプランを思い付きそう。早速友達に話してみよう。
好調ながら、買い物は慎重にするのが吉。衝動買いは後悔することに……。
ズバッと言いたい衝動が。今日は周囲も受け入れてくれるはず。
遊びが楽しい日。ただし派手に振る舞うと反感を買うので控えめに。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)
12位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
感動を覚える出来事あり。喜びを素直に表すと運気は回復。
11位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
周囲への配慮が不足しそう。ペースを合わせる努力が必要に。
10位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
財布の中身に神経を使って。無頓着だとピンチを招くかも……。
9位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
一気に進展することは期待できない日。地道な努力を怠らないこと。
8位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
人を見た目で判断しないで。貴重な出会いを逃すかも。
7位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
考えをことごとく覆されそう。カッとならず冷静に対処しよう。
6位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
運気は低め。自分の都合だけを考えていないか要チェック！
5位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
心が硬直気味。日常から離れ、自然に触れてリフレッシュして。
4位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
楽しいプランを思い付きそう。早速友達に話してみよう。
3位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
好調ながら、買い物は慎重にするのが吉。衝動買いは後悔することに……。
2位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
ズバッと言いたい衝動が。今日は周囲も受け入れてくれるはず。
1位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
遊びが楽しい日。ただし派手に振る舞うと反感を買うので控えめに。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)