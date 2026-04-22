玄関のドアを開けると、頭から足まで血だらけの娘が――。

幼い娘が心配なあまり… 母の体験談

広島県在住の50代（投稿時）女性・Iさんは15年前、そんなショッキングな光景を目撃した。

＜Iさんからのおたより＞

15年ほど前、娘が小学校1年生の時の出来事です。

通っていた小学校は坂を登った山のふもとにありました。

そのため、下校時は走らずに帰るようにと小学校から指導されていました。

ある日、そろそろ帰るかな〜と思いつつ家のベランダから見ていると......。

2人の女の人たちが...

娘が女の人におんぶされているような......？ そして、もう一人、ランドセルを持っている女の人もいます。どういう事？

急いで玄関に出ると、頭から足まで血だらけの娘がいました。

女性の話によると下校時に坂を走っていて豪快に転んで泣いていたそうです。そして歩けないため、おんぶして送り届けてくれたというのです。

私は、血だらけで大泣きの娘にパニックになり病院？ 救急車を呼ぶべき？ と頭が真っ白になりました。

二人にお礼を言い、娘を病院に連れて行くと、骨折は無く擦過傷のみでホッとしました。

あとで夏の暑い中、血だらけの娘をおんぶして洋服に血液が付いて汚れていたであろうことに気付き、そのまま帰してしまった事が悔やまれました。

あの時は本当に、ありがとうございました。

また、大変失礼しました。

娘も感謝しています。あの時のことを覚えていて、これを見ていたらと思って投稿しました。



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