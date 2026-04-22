人気漫画「ワンピース」と熊本県が連携した「熊本復興プロジェクト」の一環で、バンダイが販売している「ワンピース プレミアムカードコレクション 熊本県スペシャル」が今日（4月22日）、再販されました。

【視聴者提供】販売店には列が…

熊本県内には、復興のシンボルとして「麦わらの一味」の像が10体点在していて、プレミアムカードはその場所を中心に、15か所で先行販売されました。

初回となる今年2月の販売でも反響を呼んでいましたが、2回目となる今回も、各地が「ワンピース愛」に包まれました。

平日だから、孫に代わって…

数百枚は準備していたと見られる各販売店では、販売開始からわずか1時間から3時間程度で完売が相次ぎ、熊本県庁地下のコンビニエンスストアでは、午前7時の販売開始を前に約500人が行列をつくり、約1時間で完売しました。

県庁には「何時から並べますか」「他店でまだ買えますか」といった問い合わせの電話が複数寄せられたということです。

また、別の販売所の担当者の話によりますと、「前回買えなかったから」と関西から足を運んだ人や、平日で買いに行けない孫に代わり列に並ぶ男性もいたということです。

約6割が外国人の販売所も…

別の販売店スタッフは「列の6割が外国人で、特にベトナム人の割合が多かった」と話していて、国内ファンだけでなく海外からも注目を集めている様子です。