4児の父・織田信成、“スーパー寝坊した日の弁当”公開「肉も卵も焼いててすごい」「ボリュームあって最高」の声
【モデルプレス＝2026/04/22】プロフィギュアスケーターでタレントの織田信成が4月22日、自身のInstagramストーリーズを更新。前日から準備をした手作り弁当を公開した。
【写真】4児の父・39歳五輪選手「肉も卵も焼いててすごい」スーパー寝坊した日の弁当
長男の高校入学以降、連日手作り弁当をストーリーズに投稿している織田。今回の投稿では「スーパー寝坊して卵焼く肉焼くだけのお弁当」「寝坊してなくてもこのメニューやけど爆笑」「でも寝る前ご飯セットしたしお肉も解凍したし笑」とコメントを添え、ご飯に大きな梅干しが載り、焼いた肉、卵焼き4切れ、インゲンと人参の胡麻和え、ひじきが詰められた2段の弁当箱を公開した。
この投稿に、ファンからは「寝坊したのに肉も卵も焼いててすごい」「ボリュームあって最高」「美味しそう」「これはお腹いっぱいになる」などの声が上がっている。
織田は2010年に一般女性と結婚。同年10月に第1子長男、2013年1月に第2子次男、2016年11月に第3子三男、2019年10月に第4子長女が誕生したことを発表している。（modelpress編集部）
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【写真】4児の父・39歳五輪選手「肉も卵も焼いててすごい」スーパー寝坊した日の弁当
◆織田信成、手作り弁当披露
長男の高校入学以降、連日手作り弁当をストーリーズに投稿している織田。今回の投稿では「スーパー寝坊して卵焼く肉焼くだけのお弁当」「寝坊してなくてもこのメニューやけど爆笑」「でも寝る前ご飯セットしたしお肉も解凍したし笑」とコメントを添え、ご飯に大きな梅干しが載り、焼いた肉、卵焼き4切れ、インゲンと人参の胡麻和え、ひじきが詰められた2段の弁当箱を公開した。
◆織田信成の投稿に「これは満足度高い」の声
この投稿に、ファンからは「寝坊したのに肉も卵も焼いててすごい」「ボリュームあって最高」「美味しそう」「これはお腹いっぱいになる」などの声が上がっている。
織田は2010年に一般女性と結婚。同年10月に第1子長男、2013年1月に第2子次男、2016年11月に第3子三男、2019年10月に第4子長女が誕生したことを発表している。（modelpress編集部）
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