安田美沙子「白髪染めも入れつつ」ハイライト入れた新ヘア公開「綺麗な髪色」「印象変わりますね」
【モデルプレス＝2026/04/22】タレントの安田美沙子が4月21日、自身のInstagramを更新。新しいヘアカラーを公開し反響を呼んでいる。
【写真】44歳2児のママタレ「綺麗な髪色」白髪染め＆ハイライト入れた新ヘア
安田は「44さいになりました。特になにもかわらず、たまたま白髪も気になって美容院に行って家に着いたら。。ハイライトを初めて入れてもらた」とつづり、美容院での写真を複数枚投稿。落ち着いた色合いのダークブラウンから、ハイライトや白髪染めも取り入れた明るめのナチュラルブラウンに変わったヘアカラーを公開した。安田は「白髪染めも入れつつのハイライトし過ぎない、程よい感じで立体感。うれしい。ニューヘア」とコメントしている。
この投稿にファンからは「ニューカラーも素敵」「明るくて春っぽい」「綺麗な髪色」「印象変わりますね」「魅力的」「より大人っぽくて良いですね」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】44歳2児のママタレ「綺麗な髪色」白髪染め＆ハイライト入れた新ヘア
◆安田美沙子、初ハイライトでイメチェン
安田は「44さいになりました。特になにもかわらず、たまたま白髪も気になって美容院に行って家に着いたら。。ハイライトを初めて入れてもらた」とつづり、美容院での写真を複数枚投稿。落ち着いた色合いのダークブラウンから、ハイライトや白髪染めも取り入れた明るめのナチュラルブラウンに変わったヘアカラーを公開した。安田は「白髪染めも入れつつのハイライトし過ぎない、程よい感じで立体感。うれしい。ニューヘア」とコメントしている。
◆安田美沙子の投稿に反響
この投稿にファンからは「ニューカラーも素敵」「明るくて春っぽい」「綺麗な髪色」「印象変わりますね」「魅力的」「より大人っぽくて良いですね」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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