◆ＪＥＲＡセ・リーグ ＤｅＮＡ―阪神（２２日・横浜スタジアム）

２人組ロックバンドのＴｈｉｓ ｉｓ ＬＡＳＴが２２日、阪神戦の試合前にＤｅＮＡのユニホームに身を包み、セレモニアルピッチを行った。

リリーフカーに乗って登場し、山本と林が捕手を務めた。ワンバウンド投球を披露するとあたたかい拍手が送られていた。

Ｔｈｉｓ ｉｓ ＬＡＳＴはギター・ボーカルを務める菊池陽報とドラムスの鹿又輝直の２人組。２５年に放送されたＴＢＳ系連続ドラマ「じゃあ、あんたが作ってみろよ」の主題歌「シェイプシフター」を担当し人気を博しており「セレモニアルピッチに向けて、キャッチボールをしたり一緒に練習してきましたが、いざ本番となったら頭が真っ白で、緊張しすぎて投げた瞬間は一瞬でした。本当に貴重な経験をさせていただきました。この後、熱い試合が繰り広げられるということで、初めてプロ野球の試合を観させていただきますので、とても楽しみにしております。そのあと僕らも演奏をしますので、精いっぱい気持ちを整えて、届けられるように頑張ります」とコメントした。

２１日にはアーティストの龍玄とし（Ｔｏｓｈｌ）のライブパフォーマンスが予定されていたが、試合が乱打戦となり、規定の午後９時４０分までに終わらなかったため中止となった。

ＤｅＮＡは２４年４月２３、２４日の阪神戦（横浜）でも試合終了後にライブイベントを予定し、試合開始を通常よりも３０分早い１７時３０分としていたが、両日とも熱戦が続いたために試合後のライブは中止になっていた（ゲストは２３日が米米ＣＬＵＢの石井竜也、２４日はＬＩＮＤＢＥＲＧ）。

この日も試合後のパフォーマンスが予定されており、開催が待ち望まれる。