【森香澄】に教わる“肌見せの極意”！上品さを保てる「アウターの使い方」って？

バラエティに、ドラマに大活躍中の森香澄さんがRayにカムバック！今回は、そんな森香澄さんに、上品に“肌見せ”を楽しむための「アウター活用術」を教えてもらいました。これを読めば、おしゃれと自分磨きのモチベーションがアップすること間違いナシ♡

香澄さんがプライベートで肌見せするときの着こなしルールや、もっと可愛く魅せるためのボディケア事情も特別に教えてもらいました。

あざとさも上品さも、ガーリーさもオトナの色気も……。どんどん魅力を増している森香澄さんが、ぷりかわな“肌見せすたいる”をまとってカバーガールにカムバック♡

トレンドと品のよさを詰め込んで♡

アウターのなかに肌見せを仕込む

「毎年たくさん買っちゃうくらい好きなキャミソールは、ジャケットをはおるスタイリングが定番！

私の体型的に肌見せ面積が多いほうがスタイルよく盛れるんですが、街を歩いていて下品に見えるのは避けたいので、はおりで調整しています。

ソフトで軽い素材のキャミソールに対し、ジャケットはハリのあるかため素材を選ぶのも上品さを保つコツ。肌感をもう少し出したいときは、ジャケットの肩を落として着たり。

いろんな要素を足し算、引き算して、“肌見せすたいる”を構築しています」

ベージュチュールドッキングジャケット 28,600円／ESPRIT（HONEY MI HONEY）白フラワーキャミソール（カーディガンつき）21,780円／Rosarymoon（Rosary）グレーレギンス 23,100円／EMILY YV(SHEEP) サングラス 23,800円／カリン（H3Oファッションビュロー）サンダル／スタイリスト私物

PROFILE

森香澄

もり・かすみ●1995年6月16日生まれ、東京都出身。多数のバラエティ番組に加え、ドラマや映画への出演と幅広く活躍。

SNSなどで発信する美容方法やファッションへの、女のコからの注目度もますます上昇中。

撮影／須江隆治（See）スタイリング／稲葉有理奈（KIND）ヘア＆メイク／paku☆chan 取材・文／政年美代子