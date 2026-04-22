◆第５７回読売マイラーズＣ・Ｇ２（４月２６日、京都競馬場・芝１６００メートル、１着馬に安田記念の優先出走権）追い切り＝４月２２日、栗東トレセン

フレッシュな状態で巻き返しを図る。アドマイヤズームはＤＰコース（ポリトラック）を単走で追われ、馬なりのままでフィニッシュした。前脚を大きくかき込む走りで、迫力十分の動きだった。友道調教師は「単走でサッと。１週前もしっかり時計が出ているからね」とうなずいた。

昨年はまさかの未勝利に終わり、悔しいシーズンを送った。「ニュージーランドトロフィー（３走前）から爪の不安があり、１年間、悩まされた」。３戦しかできず、ＮＨＫマイルＣ（１４着）では落鉄。運も味方しなかった。

だが今回は、１か月以上も丹念に乗り込み、順調に調整できている。新コンビの武豊騎手と初コンタクトの１５日は、ＣＷコースで６ハロン７９秒３―１１秒０で抜群の動き。青葉賞に出るブラックオリンピアを圧倒した。「２歳の時の走りはできると思う。休み明けでも走れる気性だし、落ち着きもある」とトレーナーは仕上がりに太鼓判を押した。

京都のマイルは、２歳時に朝日杯ＦＳを勝った、実績のある舞台。ここで復活を果たし、再びマイル界の頂点へ返り咲く。