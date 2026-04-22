

櫻井翔「TENTIAL」新TVCM「疲れたらBAKUNE」篇

櫻井翔が出演する「TENTIAL」新TVCM「疲れたらBAKUNE」篇（15秒、30秒）が、4月24日から全国（一部地域を除く）で放送される。公開されたインタビューでは、多忙を極める櫻井の疲労回復術が明かされた。

【動画】櫻井翔が出演 BAKUNE TVCM「疲れたらBAKUNE」篇＆メイキング映像

健康に前向きな社会の実現を目指しコンディショニングブランド「TENTIAL（テンシャル）」を展開する株式会社TENTIALは、2024年からイメージキャラクターを務めている櫻井翔を起用した新TVCM「疲れたらBAKUNE」篇（15秒、30秒）を4月24日から全国（一部地域を除く）で放送。また5月10日の母の日、そして6月21日の父の日に向け、櫻井が両親への想いを語りながらプレゼントした「BAKUNE」を選ぶWEB動画（全4篇）を4月24日から配信、4月下旬以降YouTubeで公開するほか「BAKUNE」を愛用しているエピソードなどを語ったインタビュー映像およびCMメイキング映像も4月22日からWEBで公開する。

本TVCMは「BAKUNE」を着て疲労回復した“BAKUNE櫻井”と、疲れで眠気が抜けない“パジャマ櫻井”の二役を櫻井翔がひとりで演じる人気シリーズの第3弾。リカバリーウェア業界を牽引するブランドとして、血行促進や寝返りを妨げない設計など目に見えないテクノロジーや効果、製品の魅力をしっかり伝えることを第一としつつ、上質なトーンで描くことにより、元気な“BAKUNE櫻井”との会話劇を楽しく、そしてわかりやすく演出。

日常の健康課題を解決する製品を通してあらゆる人々のコンディショニングをサポートするテンシャルは、櫻井と共に「健康に前向きな社会を創り、人類のポテンシャルを引き出す。」という目標の実現を目指す。

櫻井翔インタビュー

――母の日や父の日の贈り物にピッタリの「BAKUNE」ですが、これまでご両親へ贈ったもので印象に残っているプレゼントは何ですか？

“旅行”のプレゼントでした。15〜6年前ですけど、3人旅行に行きまして。奇しくもそれが両親の結婚30周年のタイミングで…図らずも結婚30周年祝いになりました。自分の下に兄弟が2人いるんですけど、父と母の3人旅行になったので、ひとりっ子だった時間っていうのが『こんな感じだったのかな〜』って思い出すような、ちょっといい時間だったというか。両親と3人だけっていうのがすごい思い出深いです。――今作は「BAKUNE」の3回目のCM撮影ですが周囲の方々から反響はありますか？

本当に言われますよ『どうなの？』って。『本当に疲れ取れるの？』みたいな。よく言われる。あと『自分も欲しいんだけど』みたいな。最近はコンサートスタッフの方に言われましたね。コンサートって（メンバーが）5人いると（スタッフが）5人いるんですよ、それぞれの担当で。走りながら言われましたね『BAKUNEってどうなの？』って（笑）。あと、3年目になって新たなステージに突入したと思うのが『昔から着てました』ってマウント取られるようになりました。『あなた（櫻井さん）のCMより早くから着てますよ』っていうマウントの取られ方しますね（笑）。あと『私も使ってます』って言われることは結構ありますね。共演者の方でもそうですけど、なんか『仲間です』みたいなテンションで言われたことがあります。――忙しい日々を過ごされている櫻井さんならではの疲労回復術があれば教えてください。

睡眠をしっかりとるというのはいちばん大きいと思いますが、あわせてお風呂に浸かることですかね。このところ海外が続いたんですよね、イタリアとかアメリカとか。海外ってバスタブが浅いじゃないですか。あれも溜めて入るっていう。ゆったり浸かるバスタブでなくとも、自分の身体を浸けるかのように浴槽に入る。で、温めてしっかり眠る。いま、ちょうどコンサートを回ってるところなので、ツアーの先にも『BAKUNE』を持っていってます。コンサートできらびやかな衣装を着た後は、すぐシャワーを浴びてそのまま『BAKUNE』を着てるから、寝具としてはもちろんですけど楽屋で過ごす時も使ったりしてます。――「疲れたら『BAKUNE』」というナレーションと共に気持ちよさそうな姿が印象的でしたが、仕事やプライベートでスッキリする瞬間や、気持ちいいと感じる瞬間はどんな時ですか？

朝、海外のホテルでいただいたオレンジジュースがめちゃくちゃスッキリしてて、すごいおいしかったんですよ。『朝のオレンジジュース ってこんなにおいしいのか』と思ったら、一緒にいたスタッフがオレンジジュースを“OJ”って頼むんですよ。『アメリカでは“OJ”って言いますよ』みたいな。もうビックリして。じゃあアップルジュースは“AJ”なの？ パインジュースは“PJ“なの？ とか思うんですけど、なんかどうやら”OJ“だけっぽいんですよね（笑）。話はズレましたけど、とにかく朝に飲んだオレンジジュースがもう1日の始まりって感じがしておいしかったです（笑）。――「BAKUNE」のラインナップで櫻井さんがオススメしたいアイテムを教えてください。

『BAKUNE Dry Pro』です。なぜなら『BAKUNE Dry』を昨年愛用していて、あの猛暑・酷暑といわれる日々の中も過ごしやすくて夏を乗り切れたんです。で、『Pro』が出たら…より蒸れがないところがいいなと思いました。しかも去年、ボクは半袖を着てたんだけど、シチュエーションによっては袖があった方が涼しい時とか、布団をかけた時にサラサラしたりする時もあると思う。長袖で『Dry』というのもいいなと思いました。新しい色、ダークグリーンは素敵な色だと思います。去年、ボクは紺色を愛用していたので、ちょっと気分を変えてこのダークグリーンは素敵だと思いました。