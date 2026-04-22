【サンフランシスコ＝平沢祐】米大リーグは２１日、各地で行われ、ドジャースの大谷はジャイアンツ戦の七回に内野安打を放ち、連続試合出塁を球団２位タイの５３とした。

先発の山本は７回３失点で２敗目。スコアは１―３。ホワイトソックスの村上はダイヤモンドバックス戦の二回に４試合連続アーチとなる９号ソロを放った。試合は１１―５で勝利。フィリーズ戦に先発したカブスの今永は７回１失点で２勝目。鈴木は七回に１号２ランを放った。スコアは７―４。

３打席凡退し、この試合で初めて走者を置いた状態で迎えた第４打席で、大谷が執念を見せた。

２点を追う七回二死一塁。３ボール１ストライクからの５球目は外角への際どい球だった。ストライクの判定に、大谷は「ＡＢＳ（オートメイテッド・ボール・ストライク）チャレンジシステム」でチャレンジを要求。覆らず、四球にはならなかったが、気を取り直して次の速球にバットを出す。遊撃への当たりで、快足を飛ばして内野安打をもぎ取った。連続試合出塁は球団史上２位タイの５３となり、ロバーツ監督は「彼の才能の証しだ。全力疾走する姿からもそれが垣間見える」とたたえた。

２２日には先発のマウンドに上がる大谷。前回１５日の登板は、その２日前に右肩の後ろ付近に死球を受けた影響で、約５年ぶりに投手のみで出場した。２２日は打席にも立つと指揮官は明言している。投げて打って、二刀流の本領発揮となるか。（平沢祐）

山本は７回３失点「引きずらないよう切り替えた」

ドジャースの山本は「安定して入るのは難しい」という立ち上がりに苦しんだ。先頭打者の内野安打に味方の失策が重なり、いきなり二塁に走者を背負うと、安打と四球で無死満塁に。ここから適時打、犠飛、適時打で３点を先行された。それでも、二回以降は追加点を許さず。「初回はすごく悔しかったが、何とか引きずらないように切り替えた」。７回３失点と試合を作り、意地は見せた。