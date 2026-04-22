日本初の本格「グランツーリスモ」が幕張に登場

トヨタとGAZOO Racingは、2026年4月10日から12日までの3日間、幕張メッセ（千葉市美浜区）で開催されたヘリテージカーイベント「オートモビルカウンシル2026」に6台のスポーツカーを展示しました。

そのセンターには、トヨタのスポーツカーを象徴する「2000GT」が置かれていました。日本のスポーツカー史に名を遺す2000GTとは、どんなクルマだったのでしょうか。

【画像】超カッコいい！ これがトヨタ「2000GT」のなかでも特に希少な「幻の後期モデル」です！ 画像で見る（30枚以上）

今回のオートモビルカウンシル2026には、トヨタ・ホンダ・三菱・ポルシェジャパン・マセラティジャパン・ディフェンダー（ジャガーランドローバージャパン）といった自動車メーカー・インポーターも出展して、華を添えました。

近年、「TOYOTA CLASSIC」と題して、旧車・ヘリテージカーを未来へつなぐ活発な活動を進めているトヨタ（トヨタ博物館・グローバル生産推進センター）とGAZOO Racingも、協同で広いブースを展開。

「日本車が世界を捉えた日」をテーマに、2000GTをセンターに配置したほか、GAZOO Racingブースに「スープラ（JZA80型）」、レクサス「LFA」、「スプリンタートレノ（AE86型）」を、トヨタブースには「スポーツ800（UP15型）」「パブリカスポーツ（レプリカ）」の計6台を展示しました。

いずれもトヨタを代表する名スポーツカーですが、その中でもやはり2000GTの存在感は群を抜いていました。

2000GTは、1967年3月に誕生した日本初の本格的なグランツーリスモ（GT）です。世界に通用する高性能スポーツカーを目指し、ヤマハの協力のもと、トヨタが持つ技術の粋（すい）を集めて開発されました。

箱型断面のX型バックボーンフレームに、当時最先端のDOHCヘッドを有する2リッター直6エンジン「3M型」をフロントに搭載。その上に、極めて長いノーズを持つ流麗なクーペボディを載せていました。リトラクタブルヘッドライトも、国産車では初採用でした。

実車は非常に低くコンパクトで、ボディサイズは全長4175mm×全幅1600mm×全高1160mmとなっています。

3M型エンジンの最高出力は、当時の国産車最高峰の150psを発生。1120kgの車体を、220km／hまで加速させました。

サスペンションは、当時国内では極めて珍しかった4輪独立の前後ダブルウィッシュボーン式。4輪ディスクブレーキも、当時の国産車としては画期的な装備でした。

高級・高性能モデルとして内装も豪華に仕立てられており、ダッシュボードのパネルやステアリングホイールには本物の木材が奢られていました。これらの製造は、ピアノ製造で木材加工技術に秀でたヤマハが担当していました。

なお、2000GTの高性能ぶりは、なんと発売以前にも証明されています。

1966年5月に行われた「日本GP」ではプリンス「R380」に次ぐ3位でゴール、続く6月の鈴鹿1000kmレースでは、1・2フィニッシュ達成をしています。

さらに同年10月には、茨城県の谷田部町（現：つくば市）にあった自動車高速試験場で高速耐久スピード・トライアルに挑戦。78時間にわたる連続走行を行って3つの世界新記録と13もの国際新記録を樹立しました。

オートモビルカウンシル2026で展示された同車は、トヨタ博物館が所有する後期型です。

2000GTは1969年8月にマイナーチェンジを実施しており、その際に車体最前部に備わるフォグライトとリム（ヘッドライトかと思われがちですが、これはフォグライトなのです）、フロントウィンカー、リアサイドリフレクター、オイルクーラー冷却用ルーバーの形状変更のほか、内装の意匠変更などが行われました。

ところがわずか1年後の1970年8月に、2000GTの生産は終了。その台数は合計337台のみという少なさでした。

しかし2000GTのスピリットやトヨタのスポーツカーDNAはその後も脈々と続き、1986年からA70型・A80型・DB型の3世代が販売されたスープラや、2010年に衝撃のデビューを飾ったレクサスのスーパースポーツ「LFA」、今後登場が予定されている「GR GT」などに受け継がれています。

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2000GT、A80型スープラ、レクサスLFAが並ぶという貴重なシーンが見られるのも、オートモビルカウンシルの醍醐味といえましょう。

今後のトヨタ／GAZOO Racingの「TOYOTA CLASSIC」活動と、来年のオートモビルカウンシルの展示に期待したいと思います。