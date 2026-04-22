【ノンデリ義父！】「ゼッタイおかしいよ！」必死に訴えるも夫はキョトン顔…＜第9話＞#4コマ母道場
嫁VS姑の問題は、ママスタセレクトでも何かと話題にあがるところです。しかし今回は嫁VS舅問題！ しかもこのお舅さん、お嫁さんと仲良くなりたいとグイグイ距離を詰めてくるタイプのようです。これはまたお姑さんとは違った問題が勃発しそうですね。
第9話 話にならない夫
【編集部コメント】
あーーもう！ これだからこじれるんですってば！ トモアキさん、もっとしっかりしてください！ 目の前のリサさんが超絶に嫌がっているんです。トモアキさんから見える「お父さん」として考えるのではなくて、リサさんから見えている「お義父さん」として考えてあげてください。そしてわからないのであれば、「気にしなくていいよ」じゃなくて、リサさんの気持ちに寄り添ってあげてください。お義父さんからアクセサリーを買ってもらうことを「気持ち悪い」と言っているリサさんの言葉をもっと聞いてあげてくださーーい！
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
第9話 話にならない夫
【編集部コメント】
あーーもう！ これだからこじれるんですってば！ トモアキさん、もっとしっかりしてください！ 目の前のリサさんが超絶に嫌がっているんです。トモアキさんから見える「お父さん」として考えるのではなくて、リサさんから見えている「お義父さん」として考えてあげてください。そしてわからないのであれば、「気にしなくていいよ」じゃなくて、リサさんの気持ちに寄り添ってあげてください。お義父さんからアクセサリーを買ってもらうことを「気持ち悪い」と言っているリサさんの言葉をもっと聞いてあげてくださーーい！
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙