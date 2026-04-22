23日は次第に雨の範囲広がりそう、土日はお出かけ日和に【これからの天気(4月22日18時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
23日(木)は、次第に雨の範囲が広がりそうです。
◆警報・注意報
現在、県内全域に乾燥注意報、村上市・粟島浦村・佐渡市に波浪注意報、魚沼市・南魚沼市・湯沢町には融雪注意報が出ています。
◆4月23日(木)の天気
・上越地方
早いところでは昼ごろから、にわか雨があるでしょう。
夜には各地で雨が降りそうです。
最高気温は18℃前後の予想です。
・中越地方
山沿いでは、昼ごろから雨の降り出すところがありそうです。
午後は次第に雨の範囲が広がって、沿岸部も夜には雨雲がかかるでしょう。
・長岡市と三条市周辺
昼過ぎまでは日差しが届くでしょう。
一方、夜は曇りマークのところも含めて広く雨が降りそうです。
空模様の変化にご注意ください。
・下越：新潟市周辺と佐渡
午前中は晴れるところが多いでしょう。
ただ天気は下り坂に向かい、お帰りの際は傘が必要なところがありそうです。
最高気温は20℃前後の予想です。
・下越：村上市から聖籠町
午前中は、雲の間から青空が見えるでしょう。
一方、午後は次第にスッキリしない空模様になり、夜は所々でにわか雨がありそうです。
◆風と波
沿岸部では、午後は少し風の出るところがあるでしょう。
波の高さは、上・中越ではじめ1.5m、下越・佐渡ではじめ2mの予想です。
◆週間予報
24日(金)午前は、一部で雨の降るところがあるでしょう。
24日(金)午後は天気が回復に向かいますが、少し空気がヒンヤリしそうです。
土日はよく晴れて、過ごしやすい陽気になるでしょう。
23日(木)午後は、次第に雨となりそうです。お出かけの際は傘があると安心です。
23日(木)は、次第に雨の範囲が広がりそうです。
◆警報・注意報
現在、県内全域に乾燥注意報、村上市・粟島浦村・佐渡市に波浪注意報、魚沼市・南魚沼市・湯沢町には融雪注意報が出ています。
◆4月23日(木)の天気
・上越地方
早いところでは昼ごろから、にわか雨があるでしょう。
夜には各地で雨が降りそうです。
最高気温は18℃前後の予想です。
・中越地方
山沿いでは、昼ごろから雨の降り出すところがありそうです。
午後は次第に雨の範囲が広がって、沿岸部も夜には雨雲がかかるでしょう。
・長岡市と三条市周辺
昼過ぎまでは日差しが届くでしょう。
一方、夜は曇りマークのところも含めて広く雨が降りそうです。
空模様の変化にご注意ください。
・下越：新潟市周辺と佐渡
午前中は晴れるところが多いでしょう。
ただ天気は下り坂に向かい、お帰りの際は傘が必要なところがありそうです。
最高気温は20℃前後の予想です。
・下越：村上市から聖籠町
午前中は、雲の間から青空が見えるでしょう。
一方、午後は次第にスッキリしない空模様になり、夜は所々でにわか雨がありそうです。
◆風と波
沿岸部では、午後は少し風の出るところがあるでしょう。
波の高さは、上・中越ではじめ1.5m、下越・佐渡ではじめ2mの予想です。
◆週間予報
24日(金)午前は、一部で雨の降るところがあるでしょう。
24日(金)午後は天気が回復に向かいますが、少し空気がヒンヤリしそうです。
土日はよく晴れて、過ごしやすい陽気になるでしょう。
23日(木)午後は、次第に雨となりそうです。お出かけの際は傘があると安心です。