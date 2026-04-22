これからの気象情報です。

23日(木)は、次第に雨の範囲が広がりそうです。



◆警報・注意報

現在、県内全域に乾燥注意報、村上市・粟島浦村・佐渡市に波浪注意報、魚沼市・南魚沼市・湯沢町には融雪注意報が出ています。



◆4月23日(木)の天気

・上越地方

早いところでは昼ごろから、にわか雨があるでしょう。

夜には各地で雨が降りそうです。

最高気温は18℃前後の予想です。



・中越地方

山沿いでは、昼ごろから雨の降り出すところがありそうです。

午後は次第に雨の範囲が広がって、沿岸部も夜には雨雲がかかるでしょう。



・長岡市と三条市周辺

昼過ぎまでは日差しが届くでしょう。

一方、夜は曇りマークのところも含めて広く雨が降りそうです。

空模様の変化にご注意ください。



・下越：新潟市周辺と佐渡

午前中は晴れるところが多いでしょう。

ただ天気は下り坂に向かい、お帰りの際は傘が必要なところがありそうです。

最高気温は20℃前後の予想です。



・下越：村上市から聖籠町

午前中は、雲の間から青空が見えるでしょう。

一方、午後は次第にスッキリしない空模様になり、夜は所々でにわか雨がありそうです。



◆風と波

沿岸部では、午後は少し風の出るところがあるでしょう。

波の高さは、上・中越ではじめ1.5m、下越・佐渡ではじめ2mの予想です。



◆週間予報

24日(金)午前は、一部で雨の降るところがあるでしょう。

24日(金)午後は天気が回復に向かいますが、少し空気がヒンヤリしそうです。

土日はよく晴れて、過ごしやすい陽気になるでしょう。



23日(木)午後は、次第に雨となりそうです。お出かけの際は傘があると安心です。