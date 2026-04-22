渡辺美奈代、頂き物の筍で作った洋風メニュー6品公開「芸術作品のよう」「料理に合わせた器も素敵」の声
【モデルプレス＝2026/04/22】元おニャン子クラブでタレントの渡辺美奈代が4月21日、自身のInstagramを更新。筍づくしの洋風夕飯を披露し、注目を集めている。
【写真】56歳元おニャン子「芸術作品のよう」筍で作った洋風メニュー6品
連日筍料理の投稿を続けている渡辺は「頂き物の筍で夜ごはん」とつづり、写真を投稿。「チキンと筍のリゾット」「キャベツと筍のパスタ」「筍のポタージュ」「ブロッコリーと筍のソテー」「紫キャベツとにんじんのサラダ」「チキンのオーブン焼き」と、洋風メニューを並べた豪華な食卓や、各メニューの調理過程の様子を披露している。
この投稿には「芸術作品のよう」「料理に合わせた器も素敵」「流石のメニュー」「美味しそうです」「春らしいご飯最高」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】56歳元おニャン子「芸術作品のよう」筍で作った洋風メニュー6品
◆渡辺美奈代、筍づくしの洋風メニュー公開
連日筍料理の投稿を続けている渡辺は「頂き物の筍で夜ごはん」とつづり、写真を投稿。「チキンと筍のリゾット」「キャベツと筍のパスタ」「筍のポタージュ」「ブロッコリーと筍のソテー」「紫キャベツとにんじんのサラダ」「チキンのオーブン焼き」と、洋風メニューを並べた豪華な食卓や、各メニューの調理過程の様子を披露している。
◆渡辺美奈代の投稿に反響
この投稿には「芸術作品のよう」「料理に合わせた器も素敵」「流石のメニュー」「美味しそうです」「春らしいご飯最高」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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