『有吉クイズ』恒例のLINE企画、きしたかの高野にスタジオ騒然の禁断メッセージ！

4月19日（日）の『有吉クイズ』では、前回の放送時には“涙の感動回”と大きく話題になった恒例企画「動いてないLINEグループ既読に出来るかQ」が放送された。

ゲストの高野正成（きしたかの）が、10年以上もやりとりがない大学時代の剣道部のLINEグループに連絡すると、想定外の事態になり…。

【映像】部員にはウケていた？高野正成（きしたかの）が大学時代の渾身ギャグを披露

この“LINEグループ企画”といえば、前回はゲストの佐々木隆史（エバース）が、高校時代の野球の試合での後悔を部活の仲間たちに送信。仲間たちからの優しすぎる返信に、佐々木だけでなく、野村真季アナウンサーやヒコロヒーまで涙を流し、スタジオ中が感動に包まれた。

そこで、今回も感動回にしたいと願うせいや（霜降り明星）たちにそそのかされ、高野はかつて所属していた大学の剣道部のLINEグループを久々に開くことに。

このグループは10年以上もやりとりがされておらず、メンバー7人のうち、高野は“あくさわさん”という友人とだけはたまに連絡をとっているという。

そんな剣道部のLINEグループに、高野が「ひさしぶり」「みんなげんき？」などと送ったところ、わずか7秒で既読が付いた。さらには、「いつもテレビ等で見て応援しています。元気です」といった返信もきて、スタジオ一同が盛り上がる。

そこで高野は、剣道部仲間から“面白い思い出”を引き出してみることに。

すると、「高野さんがよくドゥーン！ってやってたの覚えてます」「高野さんがバーベキューの時に川に落とされていたの覚えてます」などといったメッセージが続出。「もしかして、ネタがないからみんなに聞いてるんですか？」と高野のことをイジってくる仲間まで現れる。

高野が、学生時代から周りに愛される、現在の芸人としての姿とも重なるような存在だったことが明らかになり、スタジオメンバーは大笑い。「お前めっちゃギャガーやないか！」「お前変わってないな〜！」「大学で水ダウみたいなことしてたんや！」などとツッコミが飛び交った。

そんななか、高野のスマホに友人“あくさわさん”から個別でLINEが届く。“禁断”ともいえるこのメッセージがLINEグループ企画初の非常事態を巻き起こし、スタジオ一同は大騒ぎとなっていた。