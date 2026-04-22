中国製人型ロボットの急速な進歩、世界に衝撃広がる―中国メディア

英紙ガーディアン、ドイツ週刊紙ツァイト、日本のYahoo！ニュース、日本放送協会（NHK）など多くの外国メディアがこのほど、4月19日に開催された2026北京亦荘ハーフマラソンおよび人型ロボットハーフマラソンを報道しました。このレースでは、人型ロボットが初めて21キロのコースで最初にゴールインし、人間のハーフマラソン世界記録を更新し、注目を集めました。

ハーフマラソンで優勝した人型ロボットについて、ドイツのミュンヘン工科大学ロボット・機械知能研究所（MIRMI）のロレンツォ・マシア所長は、「長距離走はロボットの性能に対する重要なストレステストであり、移動効率、安定性、エネルギー管理、熱安定性、リアルタイム感知能力・制御能力が試される。こうした技術的ボトルネックを突破することこそ、中国の研究開発チームが近年取り組んできた重点課題だ」と分析しました。

また外国メディアの多くも、「人とロボットが同じコースを走るマラソンは、スピードと持久力だけでなく、中国の科学技術イノベーションと産業のアップグレードに対する確固たる自信を示した」と評価しました。（提供/CGTN Japanese）