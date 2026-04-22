大阪・南港のホテル…開業以来、誰も泊まっていない「畳の間」ついに披露 GWに恐怖のイベント
グランドプリンスホテル大阪ベイ（大阪市住之江区南港北）は、5月2日に実力派の怪談師と怪談作家を招いた怪談ライブ『怪奇の夕べ〜この物語は、あなたに聴かれるのを待っている』を開催する。
【画像】怖いビジュアル…『怪奇の夕べ〜この物語は、あなたに聴かれるのを待っている』
会場となるのは、ホテル6階に位置し、普段は人の出入りがない「未使用の畳スイート」。2023年の同ホテルのリブランドオープン以降、宿泊客を迎えることのなかった、静まり返った和室スイートが開放される。
都会の喧騒から隔絶され、凛とした空気が漂う「和室」。この特別な空間で、怪談師が各地で集めた「怪談話」書き下ろしで解き放つ。語り手が紡ぐ言葉の一つひとつが深く沈み込み、聴き手の想像力を極限まで増幅させる。
詳細・予約は、同ホテル公式サイトより。
■怪談師紹介
怪談師：ウエダコウジ
奈良県出身。「怪談ライブBar スリラーナイト道頓堀」所属。幼少期より怪談・サブカルチャーに興味を持ち、独自の視点で怪異を収集。共著「なにか、いる」、DVD「怪奇蒐集者 逢魔録」のほか、YouTube「ウエダコウジのカイトク」や地域フリーペーパーでのコラムなど多方面で活躍中。
オカルト怪談作家：クダマツヒロシ
『ヤバい実家』（文藝春秋）、『令和最恐ホラーセレクション クラガリ』など著書多数。竹書房瞬殺怪談コンテスト平山夢明賞・黒木あるじ賞をダブル受賞し、「怪談ニュージェネレーション大会2」で優勝。緻密な描写と、
日常を侵食するようなリアリティあふれる語りに定評がある。
■開催概要
イベント名：『怪奇の夕べ〜この物語は、あなたに聴かれるのを待っている』
開催日：2026年5月2日（土）
会場：グランドプリンスホテル大阪ベイ 6階「畳スイート」
時間（二部制）
【一怪】 開場 午後4時半／開演 午後5時／終演 午後5時45分
【二怪】 開場 午後6時半／開演 午後7時／終演 午後7時45分
料金: おとな3500円／こども（小・中学生）1500円（各回20席限定）
※未就学児は参加不可
受付: 1階 フロント横
【画像】怖いビジュアル…『怪奇の夕べ〜この物語は、あなたに聴かれるのを待っている』
会場となるのは、ホテル6階に位置し、普段は人の出入りがない「未使用の畳スイート」。2023年の同ホテルのリブランドオープン以降、宿泊客を迎えることのなかった、静まり返った和室スイートが開放される。
詳細・予約は、同ホテル公式サイトより。
■怪談師紹介
怪談師：ウエダコウジ
奈良県出身。「怪談ライブBar スリラーナイト道頓堀」所属。幼少期より怪談・サブカルチャーに興味を持ち、独自の視点で怪異を収集。共著「なにか、いる」、DVD「怪奇蒐集者 逢魔録」のほか、YouTube「ウエダコウジのカイトク」や地域フリーペーパーでのコラムなど多方面で活躍中。
オカルト怪談作家：クダマツヒロシ
『ヤバい実家』（文藝春秋）、『令和最恐ホラーセレクション クラガリ』など著書多数。竹書房瞬殺怪談コンテスト平山夢明賞・黒木あるじ賞をダブル受賞し、「怪談ニュージェネレーション大会2」で優勝。緻密な描写と、
日常を侵食するようなリアリティあふれる語りに定評がある。
■開催概要
イベント名：『怪奇の夕べ〜この物語は、あなたに聴かれるのを待っている』
開催日：2026年5月2日（土）
会場：グランドプリンスホテル大阪ベイ 6階「畳スイート」
時間（二部制）
【一怪】 開場 午後4時半／開演 午後5時／終演 午後5時45分
【二怪】 開場 午後6時半／開演 午後7時／終演 午後7時45分
料金: おとな3500円／こども（小・中学生）1500円（各回20席限定）
※未就学児は参加不可
受付: 1階 フロント横