小さな時から一緒に居る黒猫と柴犬の姿が微笑ましいと話題です。昔は子猫だった黒猫が柴犬に甘えていましたが、今では違うのだとか。動画には「2匹は特別な関係」「優しい世界だね」等のコメントが寄せられ3万3千回以上再生されています。

【動画：赤ちゃんのように黒猫に甘える犬→昔を振り返ってみると…愛おしくてたまらない『立場が逆転した光景』】

天くんに甘えるももちゃん

Youtubeチャンネル「ももと天空の月 MomoTenKuuLuna」に投稿されたのは、黒猫の天くんと柴犬のももちゃんの姿です。2匹はとても仲良しだそうで、この日はももちゃんが天くんに毛づくろいしてもらっていたそう。

優しく毛づくろいをする天くんに甘えるももちゃん。そんな2匹を見ながら、飼い主さんは「昔は逆だった」と、昔の2匹のことを思い出したそう。

子猫の頃の天くん

天くんが子猫だったころは、お姉さんのももちゃんに甘えていたそうです。ももちゃんは子猫の天くんと一緒に遊んであげたり毛づくろいをしてあげていたそう。わんぱくだった天くんですが、ももちゃんは手加減をして優しく遊んであげていたといいます。

天くんは優しいももちゃんに安心して、ももちゃんのお腹の上でふみふみをしている姿を見せてくれることもあったのだとか。2匹の絆は、約10年ほど前に天くんが子猫の頃からずっと続いているようです。

10年後の2匹

小さな子猫だった天くんですが、それから10年たちすっかり大人の猫ちゃんに。ももちゃんのことを毛づくろいしてあげる落ち着いた猫ちゃんに成長したようです。

そんな優しい天くんの毛づくろいに思わず赤ちゃん返りして甘えてしまうももちゃん。

ももちゃんと天くんは今もじゃれあって遊ぶこともあり、犬と猫という垣根を越えてずっとお互いが特別な存在のようです。

ご紹介した投稿は3万3千回以上再生され「2匹は特別な関係」「優しい世界だね」「この2人の絆は別格だ」等のコメントが寄せられ、2匹の絆に癒されたとの声が多く寄せられていたようでした。

Youtubeチャンネル「ももと天空の月 MomoTenKuuLuna」では、柴犬のももちゃん、猫の天くん・空くん・月ちゃんが仲良く過ごす微笑ましい日々が投稿されています。天くんとももちゃんの初対面の様子を映した動画や仲良く過ごす動画にも注目が集まっているようです。

写真・動画提供：Youtubeチャンネル「ももと天空の月 MomoTenKuuLuna」

執筆：春野 りん

編集：ねこちゃんホンポ編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。