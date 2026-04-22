◆第６１回フローラＳ・Ｇ２（４月２６日、東京・芝２０００メートル、２着までにオークスの優先出走権）追い切り＝２２日、美浦トレセン

前走のきさらぎ賞で３着だったラフターラインズ（牝３歳、美浦・小笠倫弘厩舎、父アルアイン）は、初コンビのダミアン・レーン騎手を背にＷコースで併せ馬を実施。エンセリオ（５歳３勝クラス）を３馬身ほど追走すると、直線では馬なりのまま強めに追った相手に併入を果たした。タイムも６ハロン８２秒４―１１秒３と及第点以上で、レーン騎手は「乗りやすかったし、フットワークの質が高い。能力がありそう」と手応え十分。２か月半ぶりの実戦でも、仕上がりは万全と言っていい。

これまでのレースを映像で見たという鞍上は「末脚の良さが特徴だと思う」と強みを分析。その言葉通り、ここまで４戦全てで上がり最速を記録している末脚は、牡馬の一線級相手でも通用するもの。牝馬相手のここでは頭ひとつ抜けている。「舞台は合うと思う」と話すように東京の長い直線は間違いなくプラスだ。

一方で４戦全て出遅れと弱点も明確。開幕週の馬場で後ろに置かれると厳しい戦いになるが「ゲートで駐立の練習をしたけど、落ち着いていてうまくできた。難しさは感じない」と、名手は改善に自信をのぞかせた。豪快な走りで、世代頂点への挑戦権をつかみ取る。