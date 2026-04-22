あいみょん、NHKでメジャーデビュー10周年特番 ライブ＆貴重映像、特別トークも「初めて歌った時の映像がやばいです」
NHK総合で、あいみょんの特集番組『NHK ONE LIVE AIMYON 10th Anniversary：LIVE RETROSPECTIVE』が4月30日午後10時より放送される。11月にメジャーデビュー10周年を迎えるあいみょんの10年を、ライブパフォーマンスとトーク、NHKに残る貴重映像で振り返る。
【ライブ写真】いろんな表情のあいみょん！ツアーファイナル公演の模様をたっぷりと
あいみょんの10年を網羅する特別なセットリストによるライブをNHK101stで開催。全11曲のセットリストの中にはテレビ初披露の楽曲も含まれており、今回はその中から8曲をオンエアする。
さらに、デビュー当時や日本武道館、甲子園球場での貴重なライブ映像、『紅白歌合戦』や『18祭』、テレビ初生歌唱となった『シブヤノオト』の映像などNHKに残る映像とともに、あいみょん自身が振り返る特別なトークも放送する。
■あいみょん コメント
NHKの音楽特番『NHK ONE LIVE』で私の10周年を記念した番組を放送していただくことになりました！
見どころは、テレビで普段聴くことができない楽曲が聴けること。
そして過去の貴重な映像が見られること。
私がNHKで初めて歌った時の映像がやばいです。
割かし“まじめ”に話したりもしています。
是非ご覧ください！
■放送予定
4月30日（木） 後10：00〜後10：45 ＜NHK総合＞
セットリスト：
M01. 黄昏にバカ話をしたあの日を思い出す時を
M02. ビーナスベルト
M03. 君はロックを聴かない
M04. 裸の心
M05. 鯉
M06. 愛を伝えたいだとか
M07. 貴方解剖純愛歌〜死ね〜
M08. 憧れてきたんだ（弾き語り）
【ライブ写真】いろんな表情のあいみょん！ツアーファイナル公演の模様をたっぷりと
あいみょんの10年を網羅する特別なセットリストによるライブをNHK101stで開催。全11曲のセットリストの中にはテレビ初披露の楽曲も含まれており、今回はその中から8曲をオンエアする。
■あいみょん コメント
NHKの音楽特番『NHK ONE LIVE』で私の10周年を記念した番組を放送していただくことになりました！
見どころは、テレビで普段聴くことができない楽曲が聴けること。
そして過去の貴重な映像が見られること。
私がNHKで初めて歌った時の映像がやばいです。
割かし“まじめ”に話したりもしています。
是非ご覧ください！
■放送予定
4月30日（木） 後10：00〜後10：45 ＜NHK総合＞
セットリスト：
M01. 黄昏にバカ話をしたあの日を思い出す時を
M02. ビーナスベルト
M03. 君はロックを聴かない
M04. 裸の心
M05. 鯉
M06. 愛を伝えたいだとか
M07. 貴方解剖純愛歌〜死ね〜
M08. 憧れてきたんだ（弾き語り）