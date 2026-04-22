シベリアンハスキーが見せた微笑ましい「お出迎え」が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で165万回再生を突破し、「可愛いすぎます」「たまらん」「こっちまで笑顔になる」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：帰宅した女性が、玄関ドアのポストから中を覗いた結果→大型犬が待っていて…すぐに帰りたくなる『愛おしい光景』】

玄関ポストから中を覗いたら…

TikTokアカウント「sakuramochi8」の投稿主さんは、シベリアンハスキーの『さくら』ちゃん、『もち』ちゃんの日常を紹介しています。この日、投稿主さんが帰宅したときのこと。ふと、玄関ドアのポストから中を覗いてみることにしたそうです。

こっそりと覗いてみると、玄関にはもちちゃんの姿が…！物音を聞きつけたもちちゃんは、玄関先で座って待っていたのです。投稿主さんと目が合うと、ニコニコ笑顔で近づいてきたそう。投稿主さんのニオイを嗅ぐようにポストの穴に鼻を突っ込むと、嬉しくて「ウォンウォンウォン」と鳴いたといいます。

微笑ましいお出迎えにホッコリ

もちちゃんは、くるりと後ろを向くと、尻尾を振りながら部屋の方へと戻っていきました。もちちゃんの声を聞いた家族が、玄関までやってきます。もちちゃんは、投稿主さんが帰宅したことを家族に伝えたのかもしれません。

そして、家族と一緒にさくらちゃんも玄関先へ。投稿主さんが覗いていることに気付いたさくらちゃんは、もちちゃんと競り合うようにポストの穴に近づいたといいます。賑やかで幸せなお出迎えの光景は、見ているだけで笑顔になってしまいますね♪

この投稿に思わずホッコリした人は多い様子。「座って待ってるの健気すぎる」「迫り来る感じがめちゃくちゃ可愛い」「仕事の疲れが癒えるよね」などさまざまなコメントが寄せられました。

ハスキーと育ったポメラニアン

現在、ポメラニアンの『きなこ』ちゃんも仲間入りしたというご家族。シベリアンハスキーと育ったきなこちゃんは、さくらちゃんともちちゃんを煽るほど逞しい性格なのだそうです。

先輩を追いかけまわしたり、2匹のワンプロに飛び入り参加したり…。小さくてやんちゃなきなこちゃんを、さくらちゃんともちちゃんも優しく受け止めているそう。大きさは全然違うけれど、とっても仲良しな3匹なのでした。

TikTokアカウント「sakuramochi8」には、さくらちゃん＆もちちゃん＆きなこちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「sakuramochi8」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。