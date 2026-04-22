アーセナルでプレイするベルギー代表FWレアンドロ・トロサールにセリエA行きの可能性が浮上しているようだ。



現在31歳の同選手は2023年冬にアーセナルに加入。今シーズンはここまで公式戦44試合で7ゴール9アシストを記録している。しかし、アーセナルは夏の移籍市場で左ウイングを補強ポジションにしていると考えられており、31歳のトロサールは放出候補に名を連ねていると噂されている。





そんななか、英『FootballTransfers』によると、ナポリがトロサールの獲得に興味を持っているという。ナポリは今夏攻撃陣の強化を計画していて、アーセナルFWを補強リストの上位に位置付けている模様。ナポリはアーセナルにとって魅力的な条件を提示する用意もあるようで、今夏に残り1年の現行契約を迎えるトロサール獲得へ最大1800万ユーロ（約34億円）のオファーを提示する可能性もあるようだ。またトロサール自身も移籍に前向きのようで、ベルギー代表でチームメイトのケビン・デ・ブライネとのプレイを熱望しているとのことだ。インテルもトロサールに興味を示しているクラブの一つだというが、同メディアは、「トロサールとナポリの間には良好な関係があり、現時点ではナポリが彼にとって最も現実的な移籍先と言える」と主張している。