マーケティング・リサーチ会社のクロス・マーケティングが、全国２０歳〜６９歳の男女１１００人を対象に「テーマパーク・遊園地に関する調査（２０２６年）」を４月１７日、１８日にインターネットで実施した。

ここ数年、新しいテーマパークが次々と開業。テーマパーク・遊園地へ「１年に１回以上」行く人は２２．８％。全く行かない人は４１．２％。２０代は「１年に１回以上」が３７．７％と利用頻度が高いことが分かった。

最も興味のあるテーマパーク・遊園地のジャンルは「アトラクション系」は若年層で、「自然・動物・植物系」は年代が上がるほど興味がある。３０代は「キャラクター・世界観系」、６０代は「万博・博覧会系」への興味が他の年代と比べ高めだった。２０代は「非日常感・没入感を味わうこと」「家族や友人と過ごす時間の共有」「新アトラクションや新エリアの体験」「絶叫マシンやスリルのある乗り物」の割合が高かった。

テーマパーク・遊園地で気になることは、４２．２％が「入園料・入場料・アトラクション料金が高い」と回答。「待ち時間が長くなりそう」「混雑」を懸念する人も多い。行ってみたいテーマパーク・遊園地は、アトラクションや新しい施設、イベントへの興味だけでなく、独自の世界観や癒し、気分転換を求める意見もみられた。