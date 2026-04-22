Wonderful Works「ブルアカ」より「サオリ」1/7スケールフィギュア、8月へ発売時期を延期
【Wonderful Works「サオリ」】 8月 発売予定 価格：24,980円
Wonderful Worksは、1/7スケールフィギュア「サオリ」の発売時期を4月から8月へ延期した。延期理由は開発進行上の事由としている。
本製品は「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」に登場する「サオリ」の姿を1/7スケールで再現したフィギュア。原型はデイラ氏が担当し、彩色は路川宏之氏、デカールデザインはかずひろ氏が担当している。コートや帽子は取り外しが可能で、マスクオフフェイスパーツも付属する。
タイトな上下の衣装にオーバーサイズのコートが特徴的で、柔らかなグラデーションがマットな質感と気高さを感じさせる。コートの生地の質感や手にしたライフル、すっきりと伸びた髪といった随所に造形による材質表現を感じられ、見応えがある。
《発売延期のお知らせ》- Wonderful Works (@Wonderful_Works) April 22, 2026
今月の発売を予定しておりましたフィギュア商品
「サオリ」に関しまして、諸般の事由により
発売を延期させて頂くこととなりました。
ご予約頂きました皆様へ多大なるご迷惑をおかけし
誠に申し訳ございません。
詳細は下記をご確認ください。 pic.twitter.com/XAnO7AkK3y
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