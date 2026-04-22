【Wonderful Works「サオリ」】 8月 発売予定 価格：24,980円

Wonderful Worksは、1/7スケールフィギュア「サオリ」の発売時期を4月から8月へ延期した。延期理由は開発進行上の事由としている。

本製品は「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」に登場する「サオリ」の姿を1/7スケールで再現したフィギュア。原型はデイラ氏が担当し、彩色は路川宏之氏、デカールデザインはかずひろ氏が担当している。コートや帽子は取り外しが可能で、マスクオフフェイスパーツも付属する。

タイトな上下の衣装にオーバーサイズのコートが特徴的で、柔らかなグラデーションがマットな質感と気高さを感じさせる。コートの生地の質感や手にしたライフル、すっきりと伸びた髪といった随所に造形による材質表現を感じられ、見応えがある。

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