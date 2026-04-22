「今度、家に行かせてよ」甘い言葉に騙されないで...実は【遊んでいる男性】の特徴3選

「なんだかやさしいし、ノリもいいし、いい感じかも…♡ 」と思っていたのに、気づけば「え、遊ばれてただけ？」なんて経験、ありませんか？今回は、「実は遊んでいる男性」の見抜き方を体験談やインタビューをもとにご紹介します。

距離感が近すぎる

会って間もないのに妙になれなれしい、ボディタッチが多かったり、「可愛いね」「今度、家に行かせてよ」など踏み込んだ発言を平気でしてくる男性には要注意です。 真剣な恋を求めている男性は、相手のペースを大切にしようとするもの。 いきなり距離を詰めてくるのは、“遊び慣れている”からこその手慣れたアプローチかもしれません。 「自分にだけ特別なのかも」と思ってしまいがちですが、そのやさしさや親しみやすさに騙されないように気をつけてくださいね。

連絡がマメなのに会おうとしない

LINEでは毎日のように連絡してくれるのに、「予定があわない」「今忙しくて」などと言い訳ばかりでなかなか会えない…。 そんな関係が続く場合、実はほかにも女性がいて、あなたは遊ばれている可能性があります。 この場合、会えない間も“つなぎ”としてキープされていることもあるため、LINEのやり取りだけで「愛されてる」と思い込まないようにしましょう。 本当にあなたを大切に思っているなら、どんなに忙しくても少しの時間でも会おうとしてくれるはず。 言葉よりも“行動”を見ることが、彼の本気度を見極めるカギになりますよ。

SNSでの素顔がまったく見えない

SNSでチャラい投稿をしている人は、遊び人であると気づきやすいですよね。 しかし、SNSで素顔がまったく見えない男性にも要注意！ SNSをしているのに、自分の顔写真はなし、投稿もほぼ食べ物や風景ばかり…そんな“素顔を隠している”男性には、なにか隠したい理由があるのかも。 さらに、あなたとの写真をSNSに一切載せようとしない場合、「ほかの女性と同時進行中」「彼女が実はいる」なんてパターンも考えられます。 もちろんSNSだけですべてを判断するのは難しいですが、本気でお付きあいをしたいなら、少しはプライベートを共有してくれるはず。 隠されていると感じたら、疑う勇気も必要かもしれません。 いかがでしたか？ 今回は、「実は遊んでいる男性の特徴」についてご紹介しました。 やさしい言葉や甘い態度に流されず、冷静に“彼の素顔”を見抜く力は、自分を守るためにとても大切です。 幸せな恋をつかむためには、あなたの「見る目」を養うことが重要ですよ！

ライター Ray WEB編集部