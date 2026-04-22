ナチュラグラッセのベースメイク新作♡透明感続く夏肌アイテム登場

夏のベースメイクは、テカリやくずれを防ぎながらも、肌へのやさしさを大切にしたいもの。そんな願いに応えてくれるのが、ナチュラグラッセの数量限定アイテム。天然由来成分100％にこだわり、スキンケア発想で仕上げる新作は、透明感と快適さを両立。暑い季節でも心地よく使える、注目のベースメイクをご紹介します♡

透明感を仕込むUVパウダー

「クリアラスティング ルースパウダー UV」は、毛穴や凹凸を自然にカバーしながら、サラサラの美肌をキープするフェイスパウダー。8g（パフ付き）で価格は4,840円（税込）です。

淡いブルーカラーが肌の赤みを抑え、澄んだ透明感*¹と自然なツヤをプラス。皮脂や汗を吸着し、テカリや化粧崩れを防ぎながら、なめらかな肌を長時間キープします。

さらに、天然ミネラル³と天然由来成分⁴が肌表面をコートし、紫外線・ブルーライト・近赤外線からしっかりガード。夏特有の乾燥ダメージにも配慮したスキンケア処方で、メイクしながら肌を守ります。

*メイクアップ効果

*1 メイクアップ効果 *2 メイクアップ効果（効果には個人差があります）

*3 酸化チタン *4 キサントフィル（保湿）

＆beのリップライナーで叶える旬顔♡ツヤ唇＆夏のひんやりUV新作登場

涼感続くくずれ防止下地

「オイルコントロール ミルクC」は、テカリを防ぎながらうるおいもキープするメイクアップベース。30mLで価格は3,630円（税込）です。

天然由来のダブル皮脂吸着パウダー*¹が余分な皮脂を吸着し、メイクしたての仕上がりを長時間キープ。みずみずしく軽やかなテクスチャーで、暑い季節も快適な使い心地を叶えます。

さらに、植物エキスを配合したスキンケア処方で肌にうるおいを与え、乾燥ダメージをケア。ソフトフォーカス効果により毛穴や凹凸を自然にぼかし、明るくなめらかな肌印象へ導きます。

*1 シリカ、カポック繊維（すべて皮脂吸着・ソフトフォーカス） *2ネイチャーズウェイ調べ。効果には個人差があります。

発売情報もチェック

どちらも数量限定のため、気になる方は早めのチェックがおすすめです。

先行発売：5月13日（水）公式オンラインショップ、Cosme Kitchen、Biople、ロフト（一部店舗除く）

全国発売：6月1日（月）

※発売日以降、随時店頭展開の予定。

夏肌を美しく守る新習慣♡

ナチュラグラッセのベースメイクは、肌へのやさしさと仕上がりの美しさを両立した頼れる存在。テカリを抑えながら、透明感あふれる肌へと導いてくれるので、暑い季節も快適に過ごせます。

毎日のメイクに取り入れて、軽やかで美しい夏肌を楽しんでみてください♡