原油不足の影響が様々なところに出ています。原油は原材料になったり、電気・ガスなどの熱源になったり、燃料になったりするわけですが、今回は燃料、ガソリンを見ていきましょう。

【写真を見る】｢ガソリンの補助金が、備蓄の先食いになるのでは｣ 海外旅行が減ると…車の利用が増える？どうなるイラン・中東情勢

レギュラーガソリンの価格の推移を数年単位で見てみます。



補助金が入ったときの価格の最新（全国平均）は4月20日時点で、前の週よりも2円高い169.5円ということになりました。



あくまでも補助金が入ってこの金額が実現していて、補助金がなければ205.0円ということになります。

これからの1週間は30.9円の補助金が入ってきます。一時は50円だったので、少し減りましたが、政府の目標でもある1L170円台をずっとキープしている状態です。

しかし、このままのガソリン価格だと危機感を抱いている方がいます。

「補助金が入ることで、備蓄の先食いをしてしまうのでは」

石油の卸売業者「エムシーセンター」の北原陽子社長に聞きました。このままのガソリン価格が続くと「海外旅行を控えて国内旅行が増えれば、車の使用が増えるだろう」と。



今は円安、さらに中東にも旅行はなかなか行きにくい、東南アジアも様々な規制があるので行きづらいとなると、国内旅行で車の使用は増えそうだと。



北原社長は「補助金が入ることで、備蓄の先食いをしてしまうのでは」と話しています。

補助金が入ると我々消費者にとってはお値打ちになるため、非常にありがたいことではありますが、節約意識が薄れてしまうのではないか、普通に使ってしまうのではないかということです。

業界関係者でも同じような認識の方が多い背景には、一向に回復しないホルムズ海峡の影響が。ここが解決しないと原油不足・価格高騰は変わりません。

本来なら3月20日に鹿児島到着予定だったが…

ホルムズ海峡に、今どれだけのタンカーなどがいるのかを示す地図を見てみると、サウジアラビア側に結構寄っているなという印象もあります。

これは、食料を調達するためにサウジアラビア側に行って、食料・水を小さい船で積んで、再び戻るというようなことをしているからだと、日本船主協会の方は教えてくれました。

この中で以前から注目している日本関連船がいます。本来であれば、1か月以上も前の3月20日に鹿児島に到着していたはずなんですが、未だにこの状況が続いているんです。

イランとアメリカの交渉がうまくいかない限りは、ホルムズ海峡は通過できません。今後、どんな交渉に入るのか、本当に交渉するのかどうか、皆さんが注目しています。

CBCテレビ「チャント！」2026年4月22日放送より