JR東海は、東海道新幹線の車内で愛犬と一緒に過ごせる「わんわんエクスプレス」をことしも試験運行すると発表しました。

【写真を見る】新幹線内で愛犬をケージから出せる！｢わんわんエクスプレス｣ 今年も試験運行 6月の｢インターペット大阪｣に合わせて…限定100人

この列車は、6月20日(土)・21日(日)にインテックス大阪で開催される西日本最大級のペット産業国際見本市「インターペット大阪」に合わせて運行されるものです。

車内では、走行中の一部時間帯に、愛犬をケージから出して席に座らせることができるほか、ドッグトレーナーによる特別講義や犬用の乗務員帽子をかぶっての記念撮影など、愛犬と楽しめるイベントが用意されています。

先着100人限定！値段は？

今回は「インターペット大阪」の1日入場券と新幹線の運賃とセットで、販売されます。

【旅行代金】

飼い主1人&愛犬1匹： 47,800円～83,300円（1人当たり)

飼い主2人&愛犬1匹： 35,800円～63,300円（1人当たり）

チケットは、2026年4月22日(水)からJTBの申込サイトで販売され、先着100人限定です。