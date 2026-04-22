原油価格の高騰などを背景に、生活に欠かせないゴミ袋にも影響が広がっています。聖籠町では、各家庭に無料配布しているゴミ袋の調達費が大きく増える見込みとなり、対応を迫られています。



聖籠町は、世帯人数に応じて可燃ゴミ袋を年2回町民に無料で配布しています。その数 年間約70万枚。町によりますと3月、複数の業者から原材料費の上昇を理由に見積もり額の引き上げが提示され、当初の想定より100万円以上増える見込みとなりました。



■聖籠町生活環境課 吉田晃一課長補佐

「このような情勢だから、こういう突発的な値上がりになってしまうのかというところでちょっとびっくりした。予算をどのように配慮・整理をするかでちょっと苦慮した。」



背景にあるのは『原油価格の上昇』です。中東情勢の不安定化などで、ポリエチレンの原料となる石油製品の価格が高騰しています。町は不足分について予備費を充てて対応する方針で「町民に不安のないようにしていきたい」と話しています。



■聖籠町生活環境課 吉田晃一課長補佐

「とりあえず今年度については皆さんに想定する枚数は確保できたものと思う。その点はとりあえず一安心している。」



一方、他の自治体でもイラン情勢を巡る動向を注視しています。新潟市ではゴミ袋は住民が購入する仕組みですが、取引業者から「今の入札価格で作れないという連絡はない」ということです。また、長岡市でも指定ゴミ袋を販売していますが、市は「業者へのヒアリングを行い今後に注目したい」としています。