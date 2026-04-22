人気マンガ「キン肉マン」の作者・ゆでたまごの嶋田隆司さんが4月22日、腰の検査入院のため、5月2日に開催予定の「キン肉マンミュージアム in 沼津」開業2周年記念トークショーへの登壇を取りやめることが明らかになりました。

【写真を見る】【 キン肉マン 】ゆでたまご・嶋田隆司 腰の検査入院を報告「潰れている椎間板に気になるところがある」 イベントの欠席を発表





嶋田さんは自身の公式X（旧Twitter）で、「腰のレントゲン、MRI、CT検査をしましたところ潰れている椎間板に気になるところがあると急遽ドクターから検査入院して下さいと言われまして、それが5月1日〜5月2日でキン肉マンミュージアムのトークショーに被ってしまいまして」と経緯を説明しました。









また、「近々でもお詫びのトークショーを行うことを約束します ごめんなさい」とファンへ謝罪とともに、代替イベントの開催を約束するコメントも添えています。









キン肉マンミュージアム側も公式に「登壇を予定しておりました、ゆでたまご嶋田先生が、腰痛の治療のため、誠に残念ながらご登壇いただけなくなりました」と発表しました。なお、同イベントは内容を一部変更したうえで予定通り開催されるとのことで、詳細はご当選者へ別途メールで案内するとしています。









この投稿に「お体を優先されて下さい どうか、お大事に」「先生！ムリはせず治療に専念して下さいね！」「ファンの誰もが『友情パワー』を叫んでいると思います」「いつか先生のお話を直接お聞きできる機会を楽しみにしております」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】