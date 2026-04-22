女性ロッカーの先駆者的存在であるジョーン・ジェット＆ザ・ブラック・ハーツが、今夏に約１６年ぶりの英国ヘッドラインツアーを行うことを発表した。英音楽誌ニュー・ミュージカル・エクスプレスなどが２１日、報じた。

パンクのゴッドマザーと呼ばれるジョーンは２０１０年以来、自身のバンドで英国では公演を行っていなかったが、７月には状況が大きく変わる事が判明した。政治的なメッセージを発信するイギリスのパンクデュオ、ザ・メフスをサポートアクトとして、英国各地で５つの大規模な公演をヘッドライナーとして行う予定だ。

久々の訪英にジョーンは「この夏、イギリスのステージに戻るのが待ちきれません！ 初めてののソロアルバム『バッド・レピュテーション』（１９８１年＝８０年の自主制作盤を再リリース）はロンドンで作詞作曲、レコーディングしました。イギリスに行くのは本当に久しぶりなので、皆さんに会えるのが楽しみです！」と意気込んでいる。

ツアーは７月２日にグラスゴーのＯ２アカデミーで幕を開け、マンチェスター、リーズ、ウルヴァーハンプトンを経て、７月８日にロンドンの最新鋭の会場であるブリティッシュ・エアウェイズＡＲＣで締めくくられる。

またジョーンは７月１０日にウェンブリー・スタジアムで行われるマイ・ケミカル・ロマンスの公演のオープニングアクトを務めることも発表されている。