【ファミマ】「マイプロテインバー イチゴ風味」発売 - タンパク質15.9g、爽やかな酸味＆サクサク食感
マイプロテインは4月21日、「マイプロテインバー イチゴ風味」(218円)を全国のファミリーマートで発売した。
「マイプロテインバー イチゴ風味」(218円)
マイプロテインは、「Demand More. もっと先を望む、あなたに力を与えるために。」を信念に、ヨーロッパを中心に世界70カ国で展開する英国発のスポーツ栄養ブランド。プロテインやトレーニング、健康・美容維持に欠かせないサプリメント他、スポーツウェア等2,000点以上の豊富な商品を展開している。
今回発売した商品には「大豆パフ」を使用。軽やかでサクサクとした食感を実現し、満足感のある食べ応えに仕上げた。さらに、甘酸っぱいイチゴ風味が爽やかな後味を演出。チョコレート味のプロテインバーが苦手な人にもおすすめだという。1本あたりタンパク質15.9gを含有、日常のたんぱく質補給やトレーニング後のリカバリーにも適した商品となっている。
「マイプロテインバー イチゴ風味」(218円)
マイプロテインは、「Demand More. もっと先を望む、あなたに力を与えるために。」を信念に、ヨーロッパを中心に世界70カ国で展開する英国発のスポーツ栄養ブランド。プロテインやトレーニング、健康・美容維持に欠かせないサプリメント他、スポーツウェア等2,000点以上の豊富な商品を展開している。
今回発売した商品には「大豆パフ」を使用。軽やかでサクサクとした食感を実現し、満足感のある食べ応えに仕上げた。さらに、甘酸っぱいイチゴ風味が爽やかな後味を演出。チョコレート味のプロテインバーが苦手な人にもおすすめだという。1本あたりタンパク質15.9gを含有、日常のたんぱく質補給やトレーニング後のリカバリーにも適した商品となっている。