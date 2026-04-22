タレントの荒井つかさ（31）が22日、自身のXを更新。今年度を持って芸能界を引退すると発表した。

荒井はXに文書を掲載し、「突然のご報告になってしまうのですが、今年度をもちまして、すべての芸能活動を引退することにしました」と発表。

「高校3年生からこのお仕事を始めて、本当にたくさんの方に支えてもらいながらここまで来ることができました」とし、「2015年にはレースクイーン大賞グランプリという大きな賞をいただくこともでき、今振り返っても、本当に恵まれた環境の中で活動させていただいたなと感じています。関わってくださった皆さんには、感謝の気持ちでいっぱいです」と感謝をつづった。

また、「私は表に立つ活動からは離れますが、今後も頑張っていく後輩たちのことを、ぜひ応援してもらえたら嬉しいです」と言及。「残りの時間も大切に、ひとつひとつを噛みしめながら過ごしていきたいと思っています」と伝えた。

1994年11月29日生まれ、群馬県出身の荒井は、2012年にレースクイーンとしてデビュー。13年に初のグラビア活動となる双葉社漫画アクション主催「ミスアクション2013」でグランプリを受賞。15年に「2015日本レースクイーン大賞」で平成生まれとしては初となるグランプリを受賞した。