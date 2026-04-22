中東情勢による影響です。小豆島フェリーが、来月（5月）16日から当面の間、高松港と土庄港を結ぶ高速艇を1隻減らし、ほぼ半分の便数となることがわかりました。

【写真を見る】小豆島フェリーの高松～土庄結ぶ高速艇が減便へ 中東情勢による燃料価格高騰で 1日2隻15往復を1隻8往復に【香川】

小豆島フェリーがおととい（20日）申請した減便の計画を四国運輸局が、きょう（22日）認可したものです。

高松港と土庄港をむすぶ高速艇は、現在、2隻で1日15往復ですが、計画では来月（5月）16日から当面、1隻の8往復に減らすとしています。

燃料価格が2月と比べ4月は2倍に高騰

小豆島フェリーによりますと、燃料価格が2月と比べて3月は1.5倍、4月は2倍に高騰していて、急激に収支が悪化しているということで、高速艇の一時的な減便で早期に収支の改善をはかり、長期的な航路維持に務めたいとしています。フェリー便には変更はないということです。

（小豆島フェリー 堀本隆文取締役）

「燃料費は経費の33%ぐらいを占めていますが、これが50%ぐらいまで上がってくると思っています。現状で船が走れる供給が続けられるかも不安を持っています」

これを受け、香川県と高松市、土庄町、小豆島町は四国運輸局と四国経済産業局に対し、船舶用燃料の安定供給に必要な措置を講じることなど、離島航路存続にむけた緊急要望を行っています。