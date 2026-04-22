「めっちゃ可愛い」「美人」「優勝です」大宮MF仲田歩夢がサウナでの写真を披露
RB大宮アルディージャWOMENのMF仲田歩夢が21日に自身のインスタグラム(@ayu_nakada_13)を更新し、大宮にあるプライベートサウナを訪れたことを報告した。
仲田は写真とともに「サ活してきたよ!整った〜」と投稿。コメント欄では「今日も可愛さ優勝です」「美人」「綺麗」「めっちゃ可愛い」「癒された」と称賛の声が上がった。
所属する大宮は今月、WEリーグ・クラシエカップで初の決勝進出。クラブ史上初のタイトル獲得を目指し、29日にUvanceとどろきスタジアム by Fujitsuで日テレ・東京ベレーザと激突する。
前身の大宮アルディージャVENTUS創設時のメンバーである仲田に対し、ファンからは「初タイトルに向けて身も心も整いましたね!」「悲願の初タイトル期待してます」「歩夢選手の左足で、優勝を決めてくれるって信じてます」「応援しています」と激励の言葉も寄せられた。
仲田は写真とともに「サ活してきたよ!整った〜」と投稿。コメント欄では「今日も可愛さ優勝です」「美人」「綺麗」「めっちゃ可愛い」「癒された」と称賛の声が上がった。
所属する大宮は今月、WEリーグ・クラシエカップで初の決勝進出。クラブ史上初のタイトル獲得を目指し、29日にUvanceとどろきスタジアム by Fujitsuで日テレ・東京ベレーザと激突する。
前身の大宮アルディージャVENTUS創設時のメンバーである仲田に対し、ファンからは「初タイトルに向けて身も心も整いましたね!」「悲願の初タイトル期待してます」「歩夢選手の左足で、優勝を決めてくれるって信じてます」「応援しています」と激励の言葉も寄せられた。
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