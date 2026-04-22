BTS、ワールドツアー釜山公演のライブビューイングが決定！ 予告映像解禁
BTSのワールドツアー『BTS WORLD TOUR ’ARIRANG’』で6月13日に開催される韓国・釜山アジアド主競技場公演が、全国の映画館でライブビューイングされることが決定。予告映像が到着したほか、本日4月22日18時より、BTS JAPAN OFFICIAL FANCLUBおよびMOBILE会員を対象とした先行抽選受付を開始することが発表された。
【動画】ARMY必見！『BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' IN BUSAN』予告
BTSが2026〜2027年にかけて開催している韓国アーティスト史上最大規模のワールドツアー『BTS WORLD TOUR ’ARIRANG’』。4月9日から全3日間にわたって行われた韓国・高陽総合運動場での開幕公演を成功させ、続く日本での公演は約7年ぶりの開催ということもあり、会場となった東京ドームでもARMY（BTSファンの呼称）を熱狂の渦に巻き込んだ。
そしてこの度、6月13日に韓国・釜山アジアド主競技場にて行われる公演のライブビューイング開催が決定。デビュー13周年を迎える記念すべき当日の公演模様を、日本全国の映画館にて19時から（※変更の可能性有り）リアルタイムで上映する。
釜山アジアド主競技場は、メンバーが入隊前に完全体で最後にライブを行った、ARMYにとってもBTSにとっても特別な場所。この記念すべき公演を、全国の映画館の大スクリーンと音響設備にて楽しむことができる。本日4月22日18時より、BTS JAPAN OFFICIAL FANCLUBおよびMOBILE会員を対象とした先行抽選受付を開始。チケット料金は6900円（税込）。1人4枚まで。当日は来場者特典として、1人につき1枚フライトチケット風カードが配布される。
さらに今回、予告映像も公開。7人のマイクが並ぶ象徴的なカットから幕を開ける。続いてThe 5th Album ‘ARIRANG’のオープニングを飾る楽曲「Body to Body」に乗せて、本ツアーのリハーサルに臨むメンバーたちの姿が1人ずつ映し出される。ラストは7人全員が揃うカットで締めくくられ、記念すべき公演への期待が一段と高まる内容となっている。
『BTS WORLD TOUR ’ARIRANG’ IN BUSAN』ライブビューイング（韓国・釜山アジアド主競技場）は、6月13日19時より全国の映画館にて上映。
【動画】ARMY必見！『BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' IN BUSAN』予告
BTSが2026〜2027年にかけて開催している韓国アーティスト史上最大規模のワールドツアー『BTS WORLD TOUR ’ARIRANG’』。4月9日から全3日間にわたって行われた韓国・高陽総合運動場での開幕公演を成功させ、続く日本での公演は約7年ぶりの開催ということもあり、会場となった東京ドームでもARMY（BTSファンの呼称）を熱狂の渦に巻き込んだ。
釜山アジアド主競技場は、メンバーが入隊前に完全体で最後にライブを行った、ARMYにとってもBTSにとっても特別な場所。この記念すべき公演を、全国の映画館の大スクリーンと音響設備にて楽しむことができる。本日4月22日18時より、BTS JAPAN OFFICIAL FANCLUBおよびMOBILE会員を対象とした先行抽選受付を開始。チケット料金は6900円（税込）。1人4枚まで。当日は来場者特典として、1人につき1枚フライトチケット風カードが配布される。
さらに今回、予告映像も公開。7人のマイクが並ぶ象徴的なカットから幕を開ける。続いてThe 5th Album ‘ARIRANG’のオープニングを飾る楽曲「Body to Body」に乗せて、本ツアーのリハーサルに臨むメンバーたちの姿が1人ずつ映し出される。ラストは7人全員が揃うカットで締めくくられ、記念すべき公演への期待が一段と高まる内容となっている。
『BTS WORLD TOUR ’ARIRANG’ IN BUSAN』ライブビューイング（韓国・釜山アジアド主競技場）は、6月13日19時より全国の映画館にて上映。