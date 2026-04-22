『「チェンソーマン」ザ・ステージ レゼ篇』メインビジュアル第1弾解禁 レゼ役は相馬結衣
7月25日から上演される舞台『「チェンソーマン」ザ・ステージ レゼ篇』より、メインビジュアルとデンジ＆レゼのモーメントビジュアル第1弾、全キャラクタービジュアルが解禁された。
【動画】『「チェンソーマン」ザ・ステージ レゼ篇』PVが公開
2023年9月〜10月に第1弾が上演され、舞台の枠を超えた鮮烈な表現で大きな反響を呼んだ「チェンソーマン」ザ・ステージ。第2弾となる今作では、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』の爆発的ヒットが話題を席巻した、原作コミック屈指の人気エピソード「レゼ篇」が舞台化される。
デンジ役の土屋直武をはじめ、前作から続投するキャストに加え、今回新たに登場するキャラクターとして、レゼ役を相馬結衣、天使の悪魔役をゆうたろう、サメの魔人・ビーム役を梶原颯、暴力の魔人役を船木政秀が演じることが発表された。メインビジュアルには、デンジを取り巻くキャラクターたちの姿がサイケデリックに描かれている。
また、4月21日に公開された特報映像に続き、デンジとレゼが出会い、距離を縮めていく瞬間を切り取った“モーメントビジュアル”第1弾も公開された。モーメントビジュアルは今後も順次公開が予定されており、切ない青春模様から突如劇的な展開を迎える物語の序章を感じさせる内容となっている。
なお、本情報の公開と同日にチケット最速先行の抽選申し込みも開始される。詳細は公式サイトをチェックしてほしい。
舞台『「チェンソーマン」ザ・ステージ レゼ篇』は、天王洲 銀河劇場にて7月25日〜8月2日、京都劇場にて8月7日〜12日上演。
【動画】『「チェンソーマン」ザ・ステージ レゼ篇』PVが公開
2023年9月〜10月に第1弾が上演され、舞台の枠を超えた鮮烈な表現で大きな反響を呼んだ「チェンソーマン」ザ・ステージ。第2弾となる今作では、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』の爆発的ヒットが話題を席巻した、原作コミック屈指の人気エピソード「レゼ篇」が舞台化される。
また、4月21日に公開された特報映像に続き、デンジとレゼが出会い、距離を縮めていく瞬間を切り取った“モーメントビジュアル”第1弾も公開された。モーメントビジュアルは今後も順次公開が予定されており、切ない青春模様から突如劇的な展開を迎える物語の序章を感じさせる内容となっている。
なお、本情報の公開と同日にチケット最速先行の抽選申し込みも開始される。詳細は公式サイトをチェックしてほしい。
舞台『「チェンソーマン」ザ・ステージ レゼ篇』は、天王洲 銀河劇場にて7月25日〜8月2日、京都劇場にて8月7日〜12日上演。