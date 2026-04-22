楽ちん度100点！【40・50代】無難ボブに飽きたら「レイヤーボブ」一択かも♡

忙しい朝に少しでも短縮したい、身支度の時間。シンプルなボブもまとまりやすいけれど、それ以上に手軽で鮮度も高まるのがレイヤーを入れたアレンジです。40・50代の大人世代も挑戦しやすい「レイヤーボブ」のメリットを、カットした美容師さんのコメントとともに紹介します。

跳ねる髪質をデザインに

@ofuke_akifumicasiiさんが「肩口まで伸びたけど跳ねてまとまらない方に」と紹介するのは、外跳ねのくびれボブ。肩に沿って跳ねやすい髪をそのままデザインに組み込んで、メリハリのあるシルエットへと仕上げています。

ワンカールだけでふんわり

毛先とレイヤー部分を軽く巻くだけで、スタイリングがキレイに決まりそうなレイヤーボブ。@tomomi__hairさんは「ワンカールで動きの出るレイヤーカットは髪に立体感を持たせてくれます」とメリットを紹介。画像からも、空気の層をまとったようにエアリーな柔らかさが伝わります。

ボブアレンジで新鮮に

トレンド感を取り入れたいなら、爽やかな着こなしとマッチしそうな短めのボブをベースにするのもおすすめ。毛先をシャープに揃えながらも、全体には丸みを持たせてやさしい雰囲気に。顔まわりに軽やかな動きをつけるのも、今季らしいレイヤーの入れ方です。

時短を目指すにもピッタリ

同じボブベースでも、ベースに厚みと長さがあると落ち着いた印象に。@ema_nishibuさんによると「乾かすだけでふんわりまとまり、軽やかに揺れるスタイル」とのこと。毎朝のスタイリングがラクにできるのは嬉しいところです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@ofuke_akifumicasii様、@tomomi__hair様、@nodiss_miuk様、@ema_nishibu様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：たちばな 菜絵